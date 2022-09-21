В России объявлена частичная мобилизация. Кого призовут на военную службу
Владимир Путин подписал указ
Владимир Путин 21 сентября в своем обращении к россиянам сообщил о начале мобилизации. Президент уточнил, что она будет частичной. Согласно российским законам, комплекс мероприятий при мобилизации определяется в соответствии с законом и нормативными правовыми актами президента, правительства и другими. Указ президента уже подписан.
— Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции, — заявил президент.
Накануне депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтении приняли законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ. Документ вводит уголовную ответственность за нарушение условий оборонного госконтракта, добровольную сдачу в плен, неявку по повестке для «запасников» и дезертирство. Кроме того, в УК РФ ввели понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». В чем смысл нового закона, мы подробно разобрали в этом материале.