В России объявлена частичная мобилизация. Кого призовут на военную службу

Накануне депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтении приняли законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ. Документ вводит уголовную ответственность за нарушение условий оборонного госконтракта, добровольную сдачу в плен, неявку по повестке для «запасников» и дезертирство. Кроме того, в УК РФ ввели понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». В чем смысл нового закона, мы подробно разобрали в этом материале.