Миллионы за историю: как выглядит и сколько стоит жилье в легендарном Стоквартирном доме — заглядываем в квартиры

87-летний дом в центре Новосибирска по-прежнему считается престижным и элитным, но ценителей такого рода недвижимости среди покупателей все меньше Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Заметных и знаковых зданий с точки зрения истории в Новосибирске не так уж и много. Самое впечатляющее из них — Стоквартирный дом, построенный в 1937 году для работников исполкома Западно-Сибирского края. Пожить в просторных квартирах, где были даже предусмотрены комнаты для прислуги, посчастливилось многим видным деятелям культуры, а сегодня обзавестись таким активом сможет любой желающий, если найдет у себя с десяток миллионов рублей.



Стоквартирный дом расположен на Красный проспекте, 16. Рядом — Новосибирская государственная филармония, здание правительства, здание управления «Запсибзолото» и памятник архитектору Андрею Крячкову в одноименном сквере. Именно по его проекту в 1937 году был возведен дом высотой в восемь этажей. В год постройки его отметили дипломом I степени, золотой медалью и премией «Гран-при» на Международной выставке искусств и техники в Париже.



В престижном доме проживали академик Евгений Мешалкин, художник Николай Грицюк, директор Новосибирского приборостроительного завода Борис Галущак, биатлонист Александр Тихонов, а во время блокады Ленинграда здесь поселились дирижер Евгений Мравинский и актер Николай Черкасов (играл в фильмах Сергея Эйзенштейна).

Восьмиэтажный дом для элиты не ремонтировали уже очень давно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











У Стоквартирного дома — статус памятника архитектуры федерального значения, что налагает определенные ограничения на владельцев квартир. Например, запрещено менять без согласования окна, внешние двери в квартиру и планировку вообще.



При этом само здание за все время своего существования видело капитальный ремонт всего единожды — в 1980-х годах. Капремонт должен был состояться два года назад, но как выяснилось, в бюджете на это нет денег, поэтому его перенесли на середину 2024 года. Примерно год назад у дома начал сыпаться фасад, после чего его обтянули сеткой.

С непарадной стороны он производит особенно удручающее впечатление Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как рассказывал НГС председатель дома Игорь Анисимов, в 1995 году он приобрел 100-метровую квартиру за 75 тысяч долларов у семьи рабочих из Чкаловского завода — за эти деньги тогда можно было купить две двушки в центре, одну однёшку, капитальный гараж и новые «Жигули».



Как правило, квартиры в Стоквартирном доме в продаже встречаются нечасто. Этой весной на сайте N1 мы отыскали четыре предложения, некоторые из них были опубликованы еще год назад. Сейчас цена квартир в этом месте доходит почти до 22 миллионов рублей.



Фамильное гнездо за 12,49 миллиона рублей

Гостиная в фамильной квартире Источник: АН «Жилфонд» / novosibirsk.n1.ru











Трешку площадью 82 квадратных метра продают на четвертом этаже с февраля этого года. В ней, как пишет продавец, жило несколько поколений одной семьи.

В жилье сохранилась ретро-отделка Источник: АН «Жилфонд» / novosibirsk.n1.ru











— В самой большой комнате сделан ремонт — окна заменены на пластиковые, на полу паркет, потолок и стены выровнены и покрашены. В остальном можно и нужно делать ремонт исходя из своих вкусов и представлений об уюте, — говорится в объявлении.



Пока же квартира пропитана духом прошлого: в ней есть полосатые ретро-обои, массивная деревянная мебель и паркет елочкой.

В трешке большие окна, которые выходят во двор и на концертный зал им. Каца Источник: АН «Жилфонд» / novosibirsk.n1.ru











Жилье за время продажи подешевело на полмиллиона с небольшим, сейчас его цена — 12,49 миллиона рублей (151 тысяча за квадрат).



Современная трешка «с атмосферными балконами» за 18,5 миллиона

Белоснежная гостиная с интересной планировкой Источник: АН «Жилфонд» / novosibirsk.n1.ru











Несколько дороже обойдется квартира на втором этаже, ее площадь — 90 квадратов. В трешке недавно был сделан ремонт, вероятно, поэтому ее цена выше предыдущего варианта — 18,5 миллиона рублей (205 тысяч за квадрат).



— Квартира просторная, с высокими потолками в 3,2 метра, окна спальни выходят в тихий двор, окна зала и кухни — на аллею и филармонию. Два прекрасных, атмосферных балкона, — пишет продавец.

Кухня в такой же стилистике Источник: АН «Жилфонд» / novosibirsk.n1.ru











Из примечательного: в квартире белоснежные стены, заменена входная дверь, а также есть небольшая гардеробная.

В Стоквартирном доме есть комнаты для прислуги. Вероятно, именно ее отдали под гардеробную Источник: АН «Жилфонд» / novosibirsk.n1.ru











Жилье начали продавать с января. За это время оно дважды упало в цене, изначально за него просили 20,4 миллиона рублей, затем — 19,3 миллиона.



Квартира для фотосессий за 19,9 миллиона

В четырешке постарались сохранить дух того времени Источник: Ирина Каландарова / novosibirsk.n1.ru











— Для истинных любителей истории и исторических деталей, — пишет продавец 105-метровой четырешки, которую продают за 19,9 миллиона рублей (189,5 тысяч за квадрат).



В квартире действительно сохранили общую ретро-стилистику: есть деревянные панели на стенах, шкафы до потолка, заполненные книгами, и двери, которые не стали менять.

В спальне, судя по всему, был сделан ремонт Источник: Ирина Каландарова / novosibirsk.n1.ru











— Почти все оригинальные элементы в сохранности (дубовый паркет в хорошем состоянии сохранен полностью, высокие, 2,5 метра двустворчатые двери с остеклением, лепнина, оригинальные подоконники из черного мозаичного бетона, входная дверь с оригинальными деталями сохранена). Требуется некритичная реставрация, — говорится в объявлении.

Из окон виден Вознесенский собор, отсюда же можно наблюдать салюты, которые устраивают на площади Ленина. А еще в четырешке есть «представительский балкон 15 метров».

А вот пример одной из фотосессий Источник: Ирина Каландарова / novosibirsk.n1.ru











Как уточняет продавец, в квартире проводили антуражные съемки — в объявлении даже есть несколько фото в качестве примера.



Первый раз в продаже жилье появилось весной 2023 года и тогда его цена была ниже — 18,5 миллиона рублей.



Стены с позолотой и люксовая мебель за 21,85 миллиона

В этой квартире самый современный ремонт Источник: АН «Этажи» / novosibirsk.n1.ru











Самый дорогой вариант обзора — двушка площадью 86 квадратов, в которой недавно провели ремонт. За квартиру просят 21,85 миллиона рублей, то есть 252 тысячи за квадрат.



— Были заменены все коммуникации, много мебели сделано на заказ, все продумано до мелочей. Люксовая мягкая мебель, — кратко описывает достоинства квартиры продавец.

Над проектом трудился известный архитектор Источник: АН «Этажи» / novosibirsk.n1.ru











В объявлении указано, что «премиальный ремонт» выполнил архитектор Константин Федерякин, чьи работы часто попадают в профессиональные журналы об интерьере.

Ванная комната выглядит очень эффектно Источник: АН «Этажи» / novosibirsk.n1.ru











Вариант пытаются продать с осени, за это время цена квартиры не менялась.



«Тяжело монетизировать воспоминания»

По словам риелтора Сергея Новикова, ценителей «подобного», то есть уникальных домов вроде дома на Красном проспекте, 16, в Новосибирске не так много. Поэтому с продажей квартир в нем возникают сложности.



— Это очень хороший дом, но все-таки больше происходит популяризация новостроек, и люди двигаются в сторону новостроек, поскольку комфорт ценят выше, чем культурную ценность. Зачастую строились такие дома для людей того времени, той эпохи, с определенным набором потребностей, — объясняет он недостатки исторического жилья. — Это отсутствие как таковых машиномест во дворе парковочной зоны, отсутствие каких-то колясочных, отсутствие каких-то либо грузовых лифтов. Да, это удобное местоположение, в свое время жилье имело статус, но эпоха сталинок, эпоха популярности подобных домов в Новосибирске увядает.



Сейчас застройщики больше вкладываются в маркетинг и изучение потребностей современного человека. Исторические дома же на фоне простого потребления теряют интерес и спрос.

Для сравнения: за стоимость самой дорогой квартиры в Стоквартирном доме из числа выставленных на продажу, можно приобрести 110-метровую трешку в недавно сданном ЖК Flora&Fauna (цена — 20 миллионов рублей). Правда, жилье далековато от центра и располагается на Дачном шоссе. 20 с небольшим миллионов также просят за почти 100-метровую квартиру в ЖК «Тайм Сквер», который строят на улице Овражной, недалеко от станции метро «Заельцовская». Дом обещают сдать к концу следующего года.

За квартиры в Стоквартирном доме, как говорит Сергей Новиков, готовы были драться в 70–80-х годах. Сейчас интерес к дому значительно спал Источник: Александр Ощепков / / NGS.RU











— Брать квартиру в таком доме просто для коллекции — у нас мало таких заинтересованных. Поэтому я не верю в то, что просто появится человек, как в 90-х, в малиновом пиджаке, скажет: «Вот именно эту люблю, именно из-за нее готов горсти бриллиантов достать из кармана» и небрежно сверкнет ими перед собственниками. Такого уже не будет. Очень тяжело монетизировать свои воспоминания, связанные с той недвижимостью, в которой ты вырос и жил, в которой были мама с папой и дедушка с бабушкой — бывшие партработники. В общем, счастливое детство тяжело монетизировать, поскольку недвижимость — это средство удовлетворения потребностей определенных, — добавляет Сергей Новиков.



С его слов, в Новосибирске мало настолько знаковых домов, квартиры в которых можно продавать дороже со временем — в отличии, например, от Москвы. И хоть Стоквартирный дом к таким объектам относится, «добавочную стоимостью» жилью в нем это не придает.



— Нет там какой-то прям легенды за этим домом такой, чтобы люди готовы были покупать. Раньше да, раньше готовы были убивать за такую квартиру, в 1970–80-е годы. Это был один из лучших домов в Новосибирске, с точки зрения, где он находился, с точки зрения площади и высоты потолков и всех удобств. Это не хрущевка, надо понимать.



В начале этого года мы побывали в одной из квартир Стоквартирного дома. Ее владелица рассказала о ремонте последней половины 1990-х годов, который выполнили в четырешке, и соседях, знающих друг друга много лет.