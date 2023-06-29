У Стоквартирного дома в Новосибирске обрушился фасад — его должны были отремонтировать еще в 2021 году

Утром 29 июня у Стоквартирного дома в Новосибирске обрушился фасад. Куски отделки упали на тротуар у дома.
— Рано утром, ориентировочно в 5–6 утра, произошло обрушение. В это время народу нет, это хорошо. Но сами видите, сколько всего упало. УК «Уют» сейчас будет вешать какую-то сетку, которая будет препятствовать разрушению, но весь дом в сетку не затянешь, — рассказал НГС председатель совета дома Александр Сумин.
Он добавил, что на место приезжали представители управляющей компании и огородили место с обломками фасада сигнальной лентой.
В приемной УК «Уют» НГС сообщили, что не в курсе ситуации и не могут ее прокомментировать, посоветовали позвонить директору. Директор УК на звонки не ответил. НГС отправил запрос по ситуации в пресс-центр мэрии.
Стоквартирный дом — памятник архитектуры федерального значения, яркий пример постконструктивистских неоклассических поисков в архитектуре 1930-х годов. Построен по проекту архитектора
Старожилы дома вспоминали, что за время его существования ремонт проводили всего раз — в
Недавно жителям пришел ответ, в нем указано, что работы по капремонту не провели из-за «обнаружения множественных трещин в несущих конструкциях дома». Теперь их необходимо обследовать, без этого проведение ремонта нецелесообразно, сообщили в ведомстве. Тем не менее за срыв срока выполнения работ прокуратура вынесла представления директору Фонда модернизации и развития ЖКХ, министру ЖКХ региона.