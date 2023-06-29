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У Стоквартирного дома в Новосибирске обрушился фасад — его должны были отремонтировать еще в 2021 году

Прокуратура вынесла представление о срыве сроков

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Обрушение произошло рано утром

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Утром 29 июня у Стоквартирного дома в Новосибирске обрушился фасад. Куски отделки упали на тротуар у дома.

— Рано утром, ориентировочно в 5–6 утра, произошло обрушение. В это время народу нет, это хорошо. Но сами видите, сколько всего упало. УК «Уют» сейчас будет вешать какую-то сетку, которая будет препятствовать разрушению, но весь дом в сетку не затянешь, — рассказал НГС председатель совета дома Александр Сумин.

Он добавил, что на место приезжали представители управляющей компании и огородили место с обломками фасада сигнальной лентой.

Сейчас обломки фасада убрали дворники

Сейчас обломки фасада убрали дворники

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В приемной УК «Уют» НГС сообщили, что не в курсе ситуации и не могут ее прокомментировать, посоветовали позвонить директору. Директор УК на звонки не ответил. НГС отправил запрос по ситуации в пресс-центр мэрии.

Некоторые куски были крупными

Некоторые куски были крупными

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Стоквартирный дом — памятник архитектуры федерального значения, яркий пример постконструктивистских неоклассических поисков в архитектуре 1930-х годов. Построен по проекту архитектора А. Д. Крячкова при участии архитектора В. С. Масленникова. На выставке в Париже проект в 1937 году получил сразу три престижные награды: диплом I степени, золотую медаль и Гран-при.

Старожилы дома вспоминали, что за время его существования ремонт проводили всего раз — в 1980-х. В 2021–2022 годах в доме должны были провести капитальный ремонт, но этого не случилось. В апреле 2023-го НГС побывал внутри дома и поговорил с жителями, уже тогда они жаловались на падающую на головы штукатурку. Тогда же собственники написали обращение в прокуратуру из-за непроведения работ по капремонту.

Недавно жителям пришел ответ, в нем указано, что работы по капремонту не провели из-за «обнаружения множественных трещин в несущих конструкциях дома». Теперь их необходимо обследовать, без этого проведение ремонта нецелесообразно, сообщили в ведомстве. Тем не менее за срыв срока выполнения работ прокуратура вынесла представления директору Фонда модернизации и развития ЖКХ, министру ЖКХ региона.

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