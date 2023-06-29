У Стоквартирного дома в Новосибирске обрушился фасад — его должны были отремонтировать еще в 2021 году

Утром 29 июня у Стоквартирного дома в Новосибирске обрушился фасад. Куски отделки упали на тротуар у дома.

— Рано утром, ориентировочно в 5–6 утра, произошло обрушение. В это время народу нет, это хорошо. Но сами видите, сколько всего упало. УК «Уют» сейчас будет вешать какую-то сетку, которая будет препятствовать разрушению, но весь дом в сетку не затянешь, — рассказал НГС председатель совета дома Александр Сумин.