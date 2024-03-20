В микрорайоне Горский построят небоскрёб высотой до 56 этажей — кто задумал стройку

В новосибирском микрорайоне Горский недалеко от одноименного котлована построят небоскрёб высотой до 56 этажей.
Возводить громадное здание планирует «Первый строительный фонд» в районе улицы Стартовой, об этом НГС сообщили в компании. Сейчас концепция небоскрёба и проект разрабатывают совместно с ведущими проектными организациями, проходит согласование будущего здания.
Как рассказал источник НГС, глава департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев на комиссии по градостроительству заявил, что губернатор региона Андрей Травников поручил построить небоскрёбы в городе. Один из них появится вблизи улицы Кирова, другой — в Горском микрорайоне.
Заместитель губернатора Роман Теленчинов, который отвечает за реализацию крупных инфраструктурных объектов, сообщил журналисту, что по поводу небоскрёбов в городе есть предпроектные проработки от разных застройщиков. Но есть ряд вопросов, которые стоит обсудить до начала проектирования, некоторые из них хотят решить во втором квартале 2024 года.
Жилой комплекс «Горская лагуна» у котлована возводит ГК «Дом-Строй». Соседний с домами участок на первой линии улицы Стартовой тоже предназначен для жилой застройки. Согласно выписке из ЕГРН, он принадлежит компании «Статус. СЗ» — ею владеет Майис Мамедов (он же руководит группой «Первый строительный фонд», которая построила «Радужный каскад» на Стартовой, 1).
Недавно НГС писал о небоскрёбах. Например, в прошлом году в городе побили рекорд по высотности — одна из новостроек достигла высоты 106 метров. Эксперты рынка недвижимости давно ждут, когда консервативные местные застройщики решатся на небоскрёбы, и отмечают, что городу давно пора усилить свои позиции по высоте. Правда, сами девелоперы не спешат рисковать.