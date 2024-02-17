«Москва-Сити» по-сибирски. В Новосибирске решили построить громадный небоскрёб — кто решится на здание выше 150 метров

Застройщики очень аккуратны

Несколько месяцев на рынке активно обсуждают возможное строительство 55-этажного небоскрёба высотой 180 м. Как отмечал министр строительства Алексей Колмаков, его планируют начать возводить около станции метро «Октябрьская» в следующем году. По мнению руководителя архитектурного бюро KANURA Артура Лотарева, строительное сообщество города достаточно консервативное, поэтому даже после того, как огромное здание все же начнут строить, бума небоскрёбов ожидать не стоит.

— Все будут внимательно следить за первыми попытками, смотреть за реакцией рынка, делать выводы. Маловероятно, что в ближайший год–два в город зайдут федеральные игроки, у которых есть опыт в высотном строительстве и ресурсы. Новосибирск им пока не понятен и, скорее всего, рисковать они не будут, — считает архитектор.