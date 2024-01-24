Первый небоскреб в Новосибирске начнут строить в следующем году — его высота достигнет 180 метров

— Безусловно, возможным прорывом в следующем году может стать [начало] строительства небоскреба, — цитирует слова министра ТАСС.

Также уточняется, что сейчас застройщик готовит проект небоскреба. Ранее НГС писал, что жилой комплекс появится между улицами Ленинградской и Толстого недалеко от станции метро «Октябрьская». По концепции, в комплексе будет две башни, их высота составит 180 и 125 метров. В самой высокой из них появится 54 этажа, но данные пока уточняются.