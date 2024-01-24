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Первый небоскреб в Новосибирске начнут строить в следующем году — его высота достигнет 180 метров

Здание появится в районе метро «Октябрьская»

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В проекте будет две высокие башни

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Первый небоскреб в Новосибирске начнут строить в следующем году. Об этом сообщает агентства ТАСС со ссылкой на министра строительства региона Алексея Колмакова.

— Безусловно, возможным прорывом в следующем году может стать [начало] строительства небоскреба, — цитирует слова министра ТАСС.

Также уточняется, что сейчас застройщик готовит проект небоскреба. Ранее НГС писал, что жилой комплекс появится между улицами Ленинградской и Толстого недалеко от станции метро «Октябрьская». По концепции, в комплексе будет две башни, их высота составит 180 и 125 метров. В самой высокой из них появится 54 этажа, но данные пока уточняются.

— Проект предполагает создание не просто отдельно стоящих башен, а целого комплекса зданий, которые группируются вокруг внутриквартального общественного пространства, — рассказывала НГС один из архитекторов Дарья Кисельникова. — Пешеходное пространство, которое складывается вдоль жилого комплекса «Чикаго», находит свое продолжение внутри нового комплекса.

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Кроме того, концепция предполагает строительство дороги, которая соединит улицы Ленинградскую и Толстого. Комплекс будет совместным проектом двух застройщиков — ГК «СМСС» и ГК «ВербаКапитал». Недавним совместным жилым комплексом девелоперов стал «Чикаго». Пока самые высокие строения в городе достигают 35–37 этажей.

На сайте «ВербаКапитал — Девелопмент» указано, что глава группы компаний - Вадим Ильченко. По данным «Контур.Фокуса», он числится, как участник в ООО «Фонд прямых инвестиций «ВербаКапитал-Девелопмент», ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал», ООО СЗ «ВКД-3» и другие. В ГК СМСС вошли 10 компаний, в том числе ООО «Академинвест», ООО «Ломоносов», ООО «СМСССТРОЙ» и остальные — последнее является генподрядной компанией. Генеральный директор ГК СМСС — Анатолий Павлов.

Недавно мэрия Новосибирска объявила конкурс на комплексное развитие территории (КРТ) по улице Кирова. Там на месте примерно 350 частных домов построят жилой комплекс комфорт-класса, два детских сада, школу, поликлинику и дороги.

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