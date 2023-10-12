В Новосибирске представили концепцию первого небоскреба — смотрим, каким он будет

В Новосибирске на заседании президиума архитектурно-градостроительного совета мэрии представили концепцию первого небоскреба. Как сообщила НГС один из архитекторов, работающих над проектом, Дарья Кисельникова, он появится между улицами Ленинградской и Толстого. Специалист презентовала проект на заседании.
Речь идет о размещении высотного комплекса, который будет состоять из двух башен. В соответствии с архитектурной концепцией, их высота составит 180 и 125 метров соответственно.
— Две высотные доминанты комплекса имеют высоту 180 и 125 метров. Проект предполагает создание не просто отдельно стоящих башен, а целого комплекса зданий, которые группируются вокруг внутриквартального общественного пространства, — сообщила Дарья Кисельникова. — Пешеходное пространство, которое складывается вдоль жилого комплекса «Чикаго», находит свое продолжение внутри нового комплекса.
Специалист добавила, что проектом также предполагается создание проезда, который соединит улицы Ленинградскую и Толстого.
На сайте «ВербаКапитал — Девелопмент» указано, что главой группы компаний выступает Вадим Ильченко. По данным «Контур.Фокуса», он является участником ООО «Фонд прямых инвестиций «ВербаКапитал-Девелопмент», ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал», ООО СЗ «ВКД-3» и другие. В ГК СМСС вошли 10 компаний, в том числе ООО «Академинвест», ООО «Ломоносов», ООО «СМСССТРОЙ» и остальные — последнее является генподрядной компанией. Генеральный директор ГК СМСС — Анатолий Павлов.
Она уточнила, что комплекс стал проектом двух застройщиков — ГК « СМСС» и ГК «ВербаКапитал». Отметим, что ЖК «Чикаго» — совместный проект организаций. По словам специалиста, архитектурная концепция разрабатывалась под руководством Валерия Филиппова «Студии "КиФ"», генпроектирование вели в АПИ Фефелова В.В. Дарья Кисельникова уточнила, что этажность комплекса может составить 54 этажа, но данные уточняются.
— Этажность сейчас уточняется — пока ориентировались на 54 этажа в высокой башне. Но сразу оговорюсь, что проработка технического решения для такого объекта — сложный процесс, и количество этажей при проектировании может измениться, — сказала специалист.
В январе этого года сообщалось, что первый небоскреб хотят начать строить в Новосибирске в 2023 году. Планировалось, что его высота составит 60 этажей.