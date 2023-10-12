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В Новосибирске представили концепцию первого небоскреба — смотрим, каким он будет

Его высота достигает 180 метров

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Речь идет о размещении высотного комплекса

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В Новосибирске на заседании президиума архитектурно-градостроительного совета мэрии представили концепцию первого небоскреба. Как сообщила НГС один из архитекторов, работающих над проектом, Дарья Кисельникова, он появится между улицами Ленинградской и Толстого. Специалист презентовала проект на заседании.

Речь идет о размещении высотного комплекса, который будет состоять из двух башен. В соответствии с архитектурной концепцией, их высота составит 180 и 125 метров соответственно.

— Две высотные доминанты комплекса имеют высоту 180 и 125 метров. Проект предполагает создание не просто отдельно стоящих башен, а целого комплекса зданий, которые группируются вокруг внутриквартального общественного пространства, — сообщила Дарья Кисельникова. — Пешеходное пространство, которое складывается вдоль жилого комплекса «Чикаго», находит свое продолжение внутри нового комплекса.

Комплекс стал проектом двух застройщиков

Комплекс стал проектом двух застройщиков

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Специалист добавила, что проектом также предполагается создание проезда, который соединит улицы Ленинградскую и Толстого.

На сайте «ВербаКапитал — Девелопмент» указано, что главой группы компаний выступает Вадим Ильченко. По данным «Контур.Фокуса», он является участником ООО «Фонд прямых инвестиций «ВербаКапитал-Девелопмент», ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал», ООО СЗ «ВКД-3» и другие. В ГК СМСС вошли 10 компаний, в том числе ООО «Академинвест», ООО «Ломоносов», ООО «СМСССТРОЙ» и остальные — последнее является генподрядной компанией. Генеральный директор ГК СМСС — Анатолий Павлов.

Она уточнила, что комплекс стал проектом двух застройщиков — ГК « СМСС» и ГК «ВербаКапитал». Отметим, что ЖК «Чикаго» — совместный проект организаций. По словам специалиста, архитектурная концепция разрабатывалась под руководством Валерия Филиппова «Студии "КиФ"», генпроектирование вели в АПИ Фефелова В.В. Дарья Кисельникова уточнила, что этажность комплекса может составить 54 этажа, но данные уточняются.

Максимальная этажность комплекса может составить 54 этажа, но данные уточняются.

Максимальная этажность комплекса может составить 54 этажа, но данные уточняются.

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— Этажность сейчас уточняется — пока ориентировались на 54 этажа в высокой башне. Но сразу оговорюсь, что проработка технического решения для такого объекта — сложный процесс, и количество этажей при проектировании может измениться, — сказала специалист.

В январе этого года сообщалось, что первый небоскреб хотят начать строить в Новосибирске в 2023 году. Планировалось, что его высота составит 60 этажей.

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