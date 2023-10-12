В Новосибирске представили концепцию первого небоскреба — смотрим, каким он будет

— Этажность сейчас уточняется — пока ориентировались на 54 этажа в высокой башне. Но сразу оговорюсь, что проработка технического решения для такого объекта — сложный процесс, и количество этажей при проектировании может измениться, — сказала специалист.



В январе этого года сообщалось, что первый небоскреб хотят начать строить в Новосибирске в 2023 году. Планировалось, что его высота составит 60 этажей.

