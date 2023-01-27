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Первый небоскреб планируют начать строить в Новосибирске в 2023 году — сколько в нем будет этажей

Для начала строительства нужно разрешение Росавиации

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Пока самые высокие строения в городе достигают 35–37 этажей

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Первый небоскреб в Новосибирске хотят начать строить в 2023 году. Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС сказал глава Минстроя Новосибирской области Алексей Колмаков.

— Планируем помочь ведущим застройщикам начать реализовывать идею строительства небоскреба. Есть желающие, которые готовы. Сейчас с Росавиацией вопрос решаем, — заявил Алексей Колмаков.

Участки для возможного небоскреба уже сформированы — это территория, прилегающая к станции метро «Октябрьская». Планируется, что высота здания составит 60 этажей.

Пока самые высокие строения в городе достигают 35–37 этажей. Здесь можно почитать о рейтинге самых высоких зданий в городе — существующих и тех, что вот-вот должны появиться.

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