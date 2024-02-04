Высотки на полях. Что было на месте известных новосибирских ЖК и жилмассивов — изучаем старые карты

Перемещаемся на левый берег. В начале 2010-х годов территория у площади Лыщинского имела совсем другой вид: пустырь, кусочек леса и крохотный парк аттракционов.

В 2013 году от деревьев избавились — здесь началось строительство первых домов ЖК «Панорама». Парк аттракционов простоял еще примерно два года, а затем под снос пошел и он. На его месте теперь возвышаются три 25-этажные свечки.