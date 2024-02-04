Высотки на полях. Что было на месте известных новосибирских ЖК и жилмассивов — изучаем старые карты

В постепенно обрастающем высотками Новосибирске порой и не узнать город двадцатилетней давности. Там, где когда-то были пустыри и зеленые парки, выросли ЖК, а порой и целые жилмассивы. Ради интереса мы открыли старые карты из «нулевых» и решили посмотреть, что когда-то составляло привычный городской пейзаж. Всё о том, что было на месте «Флотилии», «Ясного берега» и микрорайона «Весенний» — в этом обзоре.
Там, где шумели сосны
Многие новосибирцы и без карт знают, что было 10–15 лет назад на месте высоток двух ЖК — «Эдема» и «Соснового бора» — в районе улицы Богдана Хмельницкого. Кусочек соснового бора за ледовым дворцом спорта «Сибирь» начал претерпевать изменения в 2008 году — небольшой участок со стороны пятиэтажек Сухого лога отдали под строительство первого дома. В 2011 году ЖК «Эдем» был готов. Здание удостоилось высоких оценок от архитекторов и вошло в пятерку лучших девелоперских проектов на тот момент.
А вот строительство еще одного ЖК на этом участке вызвало протесты и критику, ведь для него пришлось снести любимые жителями Богдашки клуб «Отдых» и Дом Спорта в 2016 году. На месте зданий выросли 20-этажные дома, причем застройщик планировал возвести 5 зданий, но ограничился тремя.
Зеленая долина стала жилмассивом
Микрорайон «Весенний» занял очень привлекательное место на карте города — среди холмов рядом с рекой Иня. А теперь взглянем на карту 18-летней давности: никаких строений нет, разве что несколько гаражей и пара производственных зданий, а также небольшой пустырь, где свои работы вели археологи, обнаружившие здесь поселение эпохи бронзы (этот клочок земли до сих пор огорожен).
Ситуация начала меняться в 2007–2008 годах, когда в начале улицы Заречной вырос первый монструозный дом на 15 подъездов. Сейчас на территории зеленой долины построили уже примерно 30 домов и строительство продолжается. Скоро в микрорайоне должны благоустроить берег реки и построить современный парк, который ждут жители.
«Панорама» вместо парка аттракционов
Перемещаемся на левый берег. В начале 2010-х годов территория у площади Лыщинского имела совсем другой вид: пустырь, кусочек леса и крохотный парк аттракционов.
В 2013 году от деревьев избавились — здесь началось строительство первых домов ЖК «Панорама». Парк аттракционов простоял еще примерно два года, а затем под снос пошел и он. На его месте теперь возвышаются три 25-этажные свечки.
Избушки идут под снос
Снова левобережье и снова прибрежная территория, но на этот раз справа от Октябрьского моста, если двигаться из центра города. В 2012 году здесь сдали первые три подъезда длинного 20-подъездного кирпичного дома на Стартовой, 1. Покупателей было чем привлечь — из окон открывается лучший вид на водную гладь котлована и самой Оби.
За 7 лет до сдачи первых подъездов, судя по карте, берег Оби был заставлен гаражами и довольно хаотичной частной застройкой. Ну и, конечно, это место было куда зеленее, чем сейчас — ради стройки пришлось снести деревья.
Башни вместо парка
Еще одна стройка, вызвавшая протесты горожан и активистов — речь идет о башнях «Флотилии».
В 2014 году на месте сквера, который, как выяснили активисты «Искалеченного Новосибирска», был неофициальным, начались строительные работы. Под снос ушли лиственницы и небольшая рябиновая роща, а выросли эффектные 25-этажные дома, без которых уже, наверное, сложно представить пейзаж этой части города.
Застройщик, впрочем, объяснял, что ни одно дерево не срубили, а всё перенесли в сквер на улице Бориса Богаткова.
Из вечного пустыря в жилье для самых богатых
Недалеко от «Флотилии» недавно достроили один из красивейших и один из самых дорогих ЖК — Richmond Residence. Активная стройка в районе улицы Кирова по соседству со станцией метро «Октябрьская» началась в 2019 году на месте пустыря.
Пустырь этот настолько влился в городской пейзаж, что, пожалуй, только старожилы вспомнят, что же здесь было раньше. Судя по карте, на месте элитных квартир здесь стояли аварийные деревянные избушки, окруженные деревьями. Всё это снесли в 2006 году, а затем место пустовало, на время превратившись в парковку.
Квартал на месте гаражей
Микрорайон Лесоперевалка в нулевые годы был неоднороден: если правый берег Оби в районе Димитровского моста был плотно заставлен домиками частного сектора (как, впрочем, и сейчас), то на левом царил хаос — гаражи, заросли, несколько производственных зданий.
Ситуацию взялись исправлять в 2014 году. Так, на берегу вырос микрорайон «Ясный берег» с характерными домами-волнами.
Микрорайон из ничего
В 2008 году на окраине города, там, где буквально нет ничего, вырос первый дом огромного микрорайона «Чистая слобода».
Если взглянуть на карту 2005–2008 годов, можно увидеть, что на месте будущего микрорайона раскинулись зеленые поля и пустыри с редкими зарослями. Правда, первые дома построили на освобождённой от частных домов территории, затем строительство перекинулось на пустырь.
Сейчас строительство домов продолжается, а «Чистая слобода» разрастается, уходя к Толмачевскому шоссе.
Микрорайон «Клюквенный» скоро избавится от бараков и малоэтажного жилья, на их месте появятся высотки. НГС узнал, кто будет заниматься строительством.