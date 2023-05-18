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Вместо небоскреба: экспертам показали крошечный спорткомплекс на Ипподромской — его фоном должна стать грандиозная высотка

Небоскреб ждут уже несколько лет, но решить бюрократические вопросы пока не удалось

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Небольшой спортивный объект должен стать частью будущего комплекса с первым небоскребом выше 40 этажей

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Старый котлован возле театра «Глобус», кажется, начинает оживать — хотя и не совсем так, как уже несколько лет надеются горожане. Пока вместо обещанного еще в 2018 году первого настоящего городского небоскреба застройщик принимается за крошечный, по сравнению с ним, спорткомплекс. Но на визуализациях, показанных президиуму градсовета мэрии 17 мая, фигурируют оба объекта. Что придумал застройщик и почему строительство высотки еще не началось, узнала Лиза Пичугина.

17 мая президиуму архитектурно-градостроительного совета мэрии Новосибирска представили проект нового спорткомплекса в центре города — на участке рядом с автоцентром на Октябрьской магистрали, 3/1. Новое здание должно появиться непосредственно перед масштабным комплексом, в состав которого должен войти первый новосибирский небоскреб. Высотку согласовали еще в 2018 году и окончательно утвердили в 2019-м.

И небоскреб, и спорткомплекс реализует группа «СибирьИнвест» (в нее входит компания «Новый Мир Химметалл», владеющая землей под высотку, группой совладеет девелопер Владислав Крючков), но формально эти проекты разделены: первый компания будет строить на собственной земле, второй — на арендованной у мэрии для строительства именно спортивного объекта.

Площадь участка — 3,66 тысячи кв. м, на нем задумали построить 3-этажное здание общей площадью около 500 кв. м, из них 370 квадратов приходятся на спортивные залы. Причем один из них, самый большой, предусмотрен на открытой террасе на уровне третьего этажа.

— На этой стороне Ипподромской хороших фитнес-центров сейчас нет, еще добавятся жители небоскреба, поэтому мы считаем, что фитнес-центр здесь необходим и будет пользоваться спросом, — пояснил идею руководитель группы «СибирьИнвест» Антон Струлёв.

Здание должно появиться под мостом, за автоцентром на Октябрьской магистрали. Рядом находятся подземная камера и тоннель метро, но стройка на них, согласно геотехническому прогнозу, сильно повлиять не должна

Здание должно появиться под мостом, за автоцентром на Октябрьской магистрали. Рядом находятся подземная камера и тоннель метро, но стройка на них, согласно геотехническому прогнозу, сильно повлиять не должна

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На вопрос, почему вообще небольшой проект решили вынести на президиум градсовета, он отметил: «Попросили». Всё дело в том, что проект проходит через процесс отклонения по нормативам (комиссия по этому вопросу назначена как раз на 18 мая). Компания попросила снизить минимальную площадь застройки участка из-за сложного ландшафта, но экспертное сообщество к таким просьбам относится настороженно.

— Это небольшой объект, который ставится в центральной части города. У нас есть не очень удачная практика, когда строятся спортивные объекты небольшого размера, но они потом сносятся и строится что-то другое, — объяснил председатель президиума, главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин.

При этом он признал, что конфигурация участка действительно неудобная для застройки: помимо перепада высот, превышающего 10 метров, здесь также расположена подземная камера, зарегистрированная как незавершенный строительством объект — он принадлежит муниципальному «Метро МиР».

— Изначально, если честно, мы хотели снести часть камеры и разместить большой комплекс с бассейном длиной 25 метров. Когда обратились в соответствующие структуры — «Метро МиР» и метрополитен, — получили следующее заявление: с камерой непонятно что будет, — рассказал руководитель техзаказчика строительства «Рикон» Виталий Конько. — Раньше они предлагали полностью засыпать ее песком, теперь изменилась геополитическая ситуация, использование камеры может быть разным.

У «СибирьИнвест» есть опыт строительства спорткомплексов — уже работает NivaFit на улице Кошурникова, построенный в комплексе «Золотая Нива». Но в биографии застройщика есть и объекты, которые <a href="https://ngs.ru/text/realty/2020/08/05/69403705/" class="_" target="_blank">строили «для галочки»</a>

У «СибирьИнвест» есть опыт строительства спорткомплексов — уже работает NivaFit на улице Кошурникова, построенный в комплексе «Золотая Нива». Но в биографии застройщика есть и объекты, которые строили «для галочки»

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Ни к архитектурной, ни к планировочной части проекта спорткомплекса вопросов почти не было. Куда больше обсуждений вызвало то, как он будет увязан как раз с будущим небоскребом и вообще с застройкой этой части города.

— У меня есть опасения, что, возведя этот объект, мы просто перспективы развития всего участка в целом умножаем на ноль: понимаем, что навсегда остается этот автоцентр, что мы выгрызаем куски. Хотелось бы видеть, как этот пазл соберется в будущем, — заметил главный архитектор Новосибирской области Иван Фаткин. — Нам нужно как-то более подробно попытаться увязать два объекта: стилобатную часть будущего небоскреба и этот объект. И попытаться представить перспективу, что может там возникнуть на месте автоцентра, хотя бы эскизно.

К сожалению, никакой конкретики по амбициозному проекту 45-этажки нет: он находится в застывшей стадии уже 4 года. От самого проекта «СибирьИнвест» не отказывается (Антон Струлёв саркастично заметил, что такого варианта и нет — очень уж все ждут первый небоскреб), он нечетко прорисован и на эскизах спорткомплекса. Но есть вопросы, которые не решены до сих пор. Основной — это согласование высотности с аэропортами и аэродромами.

Амбициозный проект небоскреба стоит на паузе: его согласовали 4 года назад, но за это время самый важный вопрос — с глиссадой самолетов — решить пока не удалось

Амбициозный проект небоскреба стоит на паузе: его согласовали 4 года назад, но за это время самый важный вопрос — с глиссадой самолетов — решить пока не удалось

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Из-за этой неопределенности проект отправили на доработку: эксперты попросили увязать фасад спорткомплекса с будущей высоткой и ее стилобатной частью.

Застройщики предлагают застроить старый котлован на пересечении улицы Коммунистической и Октябрьской магистрали уже больше 10 лет. В 2011 году здесь проектировали МФК «Аврора». Затем жилой комплекс в форме открытой книги на участке возле театра «Глобус» планировала построить одна из структур ГК «Химметалл» Евгения Гаврилова, но позже бизнесмен продал территорию вместе с юрлицом, которое ею владело. Сегодня участок принадлежит группе девелопера Владислава Крючкова.

Еще один небоскреб планировали построить дальше по Ипподромской, на углу с улицей Семьи Шамшиных, но сегодня проект также поставлен на паузу.

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