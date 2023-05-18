Вместо небоскреба: экспертам показали крошечный спорткомплекс на Ипподромской — его фоном должна стать грандиозная высотка

Старый котлован возле театра «Глобус», кажется, начинает оживать — хотя и не совсем так, как уже несколько лет надеются горожане. Пока вместо обещанного еще в 2018 году первого настоящего городского небоскреба застройщик принимается за крошечный, по сравнению с ним, спорткомплекс. Но на визуализациях, показанных президиуму градсовета мэрии 17 мая, фигурируют оба объекта. Что придумал застройщик и почему строительство высотки еще не началось, узнала Лиза Пичугина.
17 мая президиуму архитектурно-градостроительного совета мэрии Новосибирска представили проект нового спорткомплекса в центре города — на участке рядом с автоцентром на Октябрьской магистрали, 3/1. Новое здание должно появиться непосредственно перед масштабным комплексом, в состав которого должен войти первый новосибирский небоскреб. Высотку согласовали еще в 2018 году и окончательно утвердили в 2019-м.
И небоскреб, и спорткомплекс реализует группа «СибирьИнвест» (в нее входит компания «Новый Мир Химметалл», владеющая землей под высотку, группой совладеет девелопер Владислав Крючков), но формально эти проекты разделены: первый компания будет строить на собственной земле, второй — на арендованной у мэрии для строительства именно спортивного объекта.
Площадь участка — 3,66 тысячи
— На этой стороне Ипподромской хороших фитнес-центров сейчас нет, еще добавятся жители небоскреба, поэтому мы считаем, что фитнес-центр здесь необходим и будет пользоваться спросом, — пояснил идею руководитель группы «СибирьИнвест» Антон Струлёв.
На вопрос, почему вообще небольшой проект решили вынести на президиум градсовета, он отметил: «Попросили». Всё дело в том, что проект проходит через процесс отклонения по нормативам (комиссия по этому вопросу назначена как раз на 18 мая). Компания попросила снизить минимальную площадь застройки участка из-за сложного ландшафта, но экспертное сообщество к таким просьбам относится настороженно.
— Это небольшой объект, который ставится в центральной части города. У нас есть не очень удачная практика, когда строятся спортивные объекты небольшого размера, но они потом сносятся и строится что-то другое, — объяснил председатель президиума, главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин.
При этом он признал, что конфигурация участка действительно неудобная для застройки: помимо перепада высот, превышающего 10 метров, здесь также расположена подземная камера, зарегистрированная как незавершенный строительством объект — он принадлежит муниципальному «Метро МиР».
— Изначально, если честно, мы хотели снести часть камеры и разместить большой комплекс с бассейном длиной 25 метров. Когда обратились в соответствующие структуры — «Метро МиР» и метрополитен, — получили следующее заявление: с камерой непонятно что будет, — рассказал руководитель техзаказчика строительства «Рикон» Виталий Конько. — Раньше они предлагали полностью засыпать ее песком, теперь изменилась геополитическая ситуация, использование камеры может быть разным.
Ни к архитектурной, ни к планировочной части проекта спорткомплекса вопросов почти не было. Куда больше обсуждений вызвало то, как он будет увязан как раз с будущим небоскребом и вообще с застройкой этой части города.
— У меня есть опасения, что, возведя этот объект, мы просто перспективы развития всего участка в целом умножаем на ноль: понимаем, что навсегда остается этот автоцентр, что мы выгрызаем куски. Хотелось бы видеть, как этот пазл соберется в будущем, — заметил главный архитектор Новосибирской области Иван Фаткин. — Нам нужно как-то более подробно попытаться увязать два объекта: стилобатную часть будущего небоскреба и этот объект. И попытаться представить перспективу, что может там возникнуть на месте автоцентра, хотя бы эскизно.
К сожалению, никакой конкретики по амбициозному проекту
Из-за этой неопределенности проект отправили на доработку: эксперты попросили увязать фасад спорткомплекса с будущей высоткой и ее стилобатной частью.
Застройщики предлагают застроить старый котлован на пересечении улицы Коммунистической и Октябрьской магистрали уже больше 10 лет. В 2011 году здесь проектировали МФК «Аврора». Затем жилой комплекс в форме открытой книги на участке возле театра «Глобус» планировала построить одна из структур ГК «Химметалл» Евгения Гаврилова, но позже бизнесмен продал территорию вместе с юрлицом, которое ею владело. Сегодня участок принадлежит группе девелопера Владислава Крючкова.
Еще один небоскреб планировали построить дальше по Ипподромской, на углу с улицей Семьи Шамшиных, но сегодня проект также поставлен на паузу.