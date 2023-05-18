Вместо небоскреба: экспертам показали крошечный спорткомплекс на Ипподромской — его фоном должна стать грандиозная высотка

17 мая президиуму архитектурно-градостроительного совета мэрии Новосибирска представили проект нового спорткомплекса в центре города — на участке рядом с автоцентром на Октябрьской магистрали, 3/1. Новое здание должно появиться непосредственно перед масштабным комплексом, в состав которого должен войти первый новосибирский небоскреб. Высотку согласовали еще в 2018 году и окончательно утвердили в 2019-м.



И небоскреб, и спорткомплекс реализует группа «СибирьИнвест» (в нее входит компания «Новый Мир Химметалл», владеющая землей под высотку, группой совладеет девелопер Владислав Крючков), но формально эти проекты разделены: первый компания будет строить на собственной земле, второй — на арендованной у мэрии для строительства именно спортивного объекта.

