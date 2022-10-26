Почему налоговая шлет письма детям и что делать с этими документами — 9 полезных карточек

Напоминаем, что есть несколько способов уплаты налогов на имущество. В электронном виде: через сайт ФНС России с помощью сервиса «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», через Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, а также через приложение для мобильных устройств «Налоги ФЛ». Или по платежным документам: через кассы, терминалы банков, в офисах «Почты России».

Чтобы заплатить налог за ребенка в Личном кабинете налогоплательщика, нужно открыть вкладку «Семейный доступ». В этой вкладке нажимаете кнопку «Добавить пользователя», далее вводите логин (ИНН) Личного кабинета несовершеннолетнего ребенка и нажимаете кнопку «Отправить запрос» (в Личном кабинете несовершеннолетнего ребенка может быть не более двух подтвержденных запросов). Дальше переходите в Личный кабинет ребенка и подтверждаете свой запрос.

Добавленные в этот список несовершеннолетние дети исключаются из него автоматически после 18 лет. Это можно сделать и раньше, по желанию любой из сторон, для этого нужно нажать крестик у добавленного в списке пользователя и подтвердить исключение.

В разделе «Налоги» появится всплывающий список, куда входят только добавленные несовершеннолетние дети. Переключая пользователей в этом списке, можно заплатить налоги любым удобным способом: банковской картой, через онлайн-банк или по квитанции.



Кстати, пользователи личных кабинетов налогоплательщика налоговые уведомления по почте не получат, за исключением тех налогоплательщиков, которые сообщили в налоговую, что хотят получать документы именно в бумажном виде.