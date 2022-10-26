Почему налоговая шлет письма детям и что делать с этими документами — 9 полезных карточек
Новосибирцы начали получать уведомления о необходимости заплатить налог на имущество
Имущественные налоги нужно заплатить до 1 декабря. В том числе несовершеннолетним детям. Некоторые читатели уверены, что письма присылают по ошибке и не обращают на них внимания или пытаются узнать у налоговой, как отменить «рассылку». НГС попросил УФНС по Новосибирской области рассказать, что делать с такими письмами. Объясняем в карточках.
1
Моему ребенку приходят письма от налоговой. Это ошибка?
Нет, это не ошибка. Несовершеннолетний действительно должен платить налоги, если является собственником жилья или доли в нем. А также земельного участка и других объектов недвижимости.
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2
Разве ребенок может сам платить налоги?
Гражданские права у ребенка появляются с момента рождения. В том числе, возможность быть собственником недвижимости. А собственники недвижимости должны платить налог на имущество физических лиц.
Родители, опекуны, законные представители ребенка имеют право совершать от их имени сделки, соответственно, и налоги за ребенка они тоже должны платить.
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3
Как заплатить налог за ребенка?
Напоминаем, что есть несколько способов уплаты налогов на имущество. В электронном виде: через сайт ФНС России с помощью сервиса «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», через Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, а также через приложение для мобильных устройств «Налоги ФЛ». Или по платежным документам: через кассы, терминалы банков, в офисах «Почты России».
Чтобы заплатить налог за ребенка в Личном кабинете налогоплательщика, нужно открыть вкладку «Семейный доступ». В этой вкладке нажимаете кнопку «Добавить пользователя», далее вводите логин (ИНН) Личного кабинета несовершеннолетнего ребенка и нажимаете кнопку «Отправить запрос» (в Личном кабинете несовершеннолетнего ребенка может быть не более двух подтвержденных запросов). Дальше переходите в Личный кабинет ребенка и подтверждаете свой запрос.
Добавленные в этот список несовершеннолетние дети исключаются из него автоматически после 18 лет. Это можно сделать и раньше, по желанию любой из сторон, для этого нужно нажать крестик у добавленного в списке пользователя и подтвердить исключение.
В разделе «Налоги» появится всплывающий список, куда входят только добавленные несовершеннолетние дети. Переключая пользователей в этом списке, можно заплатить налоги любым удобным способом: банковской картой, через онлайн-банк или по квитанции.
Кстати, пользователи личных кабинетов налогоплательщика налоговые уведомления по почте не получат, за исключением тех налогоплательщиков, которые сообщили в налоговую, что хотят получать документы именно в бумажном виде.
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4
Как получить доступ к личному кабинету ребенка?
Возможность подключить «Семейный доступ» появляется только в том случае, если пользователями личных кабинетов являются как родители, так и их дети.
Доступ к личному кабинету ребенка можно получить с помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. За картой родителям и законным представителям нужно обратиться лично в любую налоговую инспекцию.
С собой возьмите документы, удостоверяющие личность родителя (законного представителя) и ребенка. Пользователи портала «Госуслуги» могут подключиться к личному кабинету налогоплательщика самостоятельно с помощью подтвержденной учетной записи портала.
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5
Как вообще приходят уведомления? И почему мы получаем письма из Красноярска?
Уведомление может прийти в электронном виде через личные кабинеты налогоплательщиков, а также заказными письмами через Почту России.
Некоторые уверены, что раз письмо пришло из Красноярска, то это ошибка. На самом деле, нет. Просто печатают налоговые уведомления в филиале ФКУ «НалогСервис» ФНС России, который находится в Красноярске. Именно поэтому на почтовых конвертах вы увидите Красноярск как место отправления документов налоговой.
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6
А на «Госуслугах» я увижу налоговые уведомления?
Нет, налоговые уведомления не размещаются на портале «Госуслуги». Там вы можете увидеть лишь сумму своего долга после 1 декабря — в том случае, если вы не успели заплатить налог до этого срока.
Если вы не получали никаких уведомлений, но полагаете, что они должны быть, нужно направить заявление об этом через личный кабинет налогоплательщика. Также можно воспользоваться сервисом «Обратиться в ФНС России» или прийти в любую налоговую инспекцию.
Налогоплательщик (его законный или уполномоченный представитель) вправе получить налоговое уведомление на бумаге под расписку в любой налоговой либо через МФЦ. Для этого нужно написать соответствующее заявление.
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7
Ребенку исполнилось 18, может ли родитель по-прежнему оплачивать его налоги?
Да, может. Налоги можно заплатить не только за себя и несовершеннолетних детей, но и за других лиц, в том числе за троих детей, которым уже исполнилось 18. Также можно оплачивать налоги других родственников через сервис «Уплата налогов за третьих лиц».
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8
Есть ли льготы при уплате налогов за детей?
Действительно, для несовершеннолетних есть льготы по имущественным налогам. Список льгот, действующих на территории Новосибирской области за налоговый период 2021 года, есть в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России.
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9
Что будет, если вовремя не заплатить?
Срок уплаты физическими лицами имущественных налогов за 2021 год истекает 1 декабря 2022 года. После этого неуплаченные налоги становятся долгом, который будет расти каждый день до полного погашения.
То есть, ежедневно на эту сумму будут начислять пени, потом придется платить госпошлину за рассмотрение дела в суде, исполнительный сбор, расходы на совершение исполнительных действий.
Недавно мы рассказывали о том, как получить налоговый вычет за детские секции.
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