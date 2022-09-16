Родители, верните деньги! Как заставить государство возместить расходы за кружки и секции

НДФЛ можно вернуть, даже если ваш ребенок учится за границей. В этом случае для оформления вычета вам понадобится документ, заменяющий лицензию и подтверждающий «статус организации, осуществляющей образовательную деятельность».



Сколько денег можно вернуть?

Налоговым вычетом вы можете вернуть 13% от всех потраченных за год денег. Но максимальная сумма, с которой можно получить вычет, ограничена 50 тысячами рублей. То есть сколько бы вы ни потратили, ваш потолок — 6500 рублей в год. На каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей.