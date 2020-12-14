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Мэрия рассказала, зачем рядом с Домом быта построят новое здание за 350 миллионов

Власти хотят «оптимизировать процесс управления»

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К старому зданию хотели пристроить четыре этажа

К старому зданию хотели пристроить четыре этажа

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Часть подразделений мэрии Новосибирска переедет в новое здание

В мэрии Новосибирска рассказали, что на месте старого здания на улице Романова, 33 построят новое — высотой в восемь этажей. Туда перенесут некоторые подразделения мэрии, а освободившиеся помещения продадут.

Старое здание на этом месте построили в 1937 году. Муниципалитет выкупил его в 2018-м. Тогда же стало известно, что помещение хотят надстроить на два этажа и соединить с Домом быта. А в 2020 году сообщили, что здание планировали увеличить уже на четыре этажа.

— Проектная документация получила отрицательное заключение государственной вневедомственной экспертизы. В связи с этим было принято решение о сносе старого и строительстве нового 8-этажного здания с разрешенным использованием «общественное управление — объекты для размещения органов местного самоуправления», — рассказали НГС в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии.

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Соединять здание с Домом быта не планируют. После того как его введут в эксплуатацию, там будут находиться подразделения мэрии.

— Это позволит оптимизировать процесс управления, сконцентрировав органы местного самоуправления по адресам Красный проспект, 34, Красный проспект, 50 и Романова, 33, освободив помещения по другим адресам с последующей их реализацией для пополнения доходной части городского бюджета. Строительство будет производиться без привлечения бюджетных средств, — рассказали в мэрии.

В конце ноября в Новосибирске объявили аукцион на строительство здания. Работы оценили почти в 350 миллионов рублей. Строительство заказал Центр муниципального имущества Новосибирска, источник финансирования работ — собственные средства заказчика.

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Дом бытастроительствомэрия
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