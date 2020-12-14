Мэрия рассказала, зачем рядом с Домом быта построят новое здание за 350 миллионов

Часть подразделений мэрии Новосибирска переедет в новое здание
В мэрии Новосибирска рассказали, что на месте старого здания на улице
Старое здание на этом месте построили в 1937 году. Муниципалитет выкупил его в 2018-м. Тогда же стало известно, что помещение хотят надстроить на два этажа и соединить с Домом быта. А в 2020 году сообщили, что здание планировали увеличить уже на четыре этажа.
— Проектная документация получила отрицательное заключение государственной вневедомственной экспертизы. В связи с этим было принято решение о сносе старого и строительстве нового 8-этажного здания с разрешенным использованием «общественное управление — объекты для размещения органов местного самоуправления», — рассказали НГС в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии.
Соединять здание с Домом быта не планируют. После того как его введут в эксплуатацию, там будут находиться подразделения мэрии.
— Это позволит оптимизировать процесс управления, сконцентрировав органы местного самоуправления по адресам Красный
В конце ноября в Новосибирске объявили аукцион на строительство здания. Работы оценили почти в 350 миллионов рублей. Строительство заказал Центр муниципального имущества Новосибирска, источник финансирования работ — собственные средства заказчика.