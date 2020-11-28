В центре Новосибирска построят новое административное здание — на него готовы потратить почти 350 млн рублей

В центре Новосибирска построят новое административное здание
Центр муниципального имущества Новосибирска объявил аукцион на строительство административного здания на улице Романова, 33. За работы готовы заплатить 344 млн 992 тысячи рублей.
Согласно аукционной документации, подрядчик должен будет выполнить подготовительные работы, возвести само здание, провести в него электричество, водопровод, системы теплоснабжения и канализации. Также ему предстоит благоустроить территорию.
Работы по строительству должны закончить к 28 февраля 2020 года. Здание планируют ввести в эксплуатацию до конца апреля того же года.
Ранее в Новосибирске заказали обследование старого двухэтажного здания на Романова,33, которое построили в 1930-е годы. Его планировали увеличить еще на два этажа и соединить с Домом быта. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, почему было принято решение о строительстве полностью нового здания.
На этой неделе, 26 ноября, НГС писал о том, что власти Новосибирска отдали участок в центре в обмен на часть сквера. Как и когда совершился обмен, сколько стоит земля и кому она принадлежит читайте в нашем материале.