В Новосибирске продают роскошный особняк с круглой кроватью — 13 снимков жилья за 79 миллионов

В Новосибирске продают роскошный особняк за 79 миллионов
В Новосибирске выставили на продажу фешенебельный коттедж в закрытом поселке на улице Березовой. За трехэтажный дом площадью почти 700 квадратов просят 79 миллионов рублей. Объявление на сайте N1.RU появилось сегодня,
— Это 676 квадратных метров уюта, тепла и стиля, которые разместились на трех этажах кирпичного здания, построенного с соблюдением всех требований технического регламента и норм противопожарной безопасности, так как дом строился исключительно для себя, а не на продажу, — пишет автор объявления.
В описании не так много конкретных деталей, но, судя по фотографиям, в доме есть большая кухня-столовая, гостиная с камином, отдельная белоснежная гардеробная, несколько санузлов, футуристический кабинет и спальная с гигантской круглой кроватью. Также в доме есть спа-комплекс с бассейном и сауной.
В сентябре в Новосибирске выставили на продажу еще один трехэтажный особняк — за 75 миллионов будущие владельцы получают среди прочего ванные с панорамными окнами, бассейн, комнату отдыха с бильярдом и классические интерьеры.