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В Новосибирске продают роскошный особняк с круглой кроватью — 13 снимков жилья за 79 миллионов

Дом напоминает замок, внутри — дорогая кожаная мебель, гигантская люстра и фото Мэрилин Монро во всю стену

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Дом занимает порядка 700 квадратных метров

Дом занимает порядка 700 квадратных метров

В Новосибирске продают роскошный особняк за 79 миллионов

В Новосибирске выставили на продажу фешенебельный коттедж в закрытом поселке на улице Березовой. За трехэтажный дом площадью почти 700 квадратов просят 79 миллионов рублей. Объявление на сайте N1.RU появилось сегодня, 24 октября.

— Это 676 квадратных метров уюта, тепла и стиля, которые разместились на трех этажах кирпичного здания, построенного с соблюдением всех требований технического регламента и норм противопожарной безопасности, так как дом строился исключительно для себя, а не на продажу, — пишет автор объявления.

Дом располагается на участке в 15 соток

Дом располагается на участке в 15 соток

Есть небольшая терраса

Есть небольшая терраса

Но своим великолепием коттедж поражает изнутри

Но своим великолепием коттедж поражает изнутри

В коридоре есть, например, вот такой плакат с Мэрилин Монро

В коридоре есть, например, вот такой плакат с Мэрилин Монро

В описании не так много конкретных деталей, но, судя по фотографиям, в доме есть большая кухня-столовая, гостиная с камином, отдельная белоснежная гардеробная, несколько санузлов, футуристический кабинет и спальная с гигантской круглой кроватью. Также в доме есть спа-комплекс с бассейном и сауной.

Для кухни владельцы выбрали сочетание белого и черного. Эффектно, но практично ли?

Для кухни владельцы выбрали сочетание белого и черного. Эффектно, но практично ли?

Черный цвет есть и в других комнатах

Черный цвет есть и в других комнатах

Судя по фото, в доме несколько каминов...

Судя по фото, в доме несколько каминов...

...и необычная кожаная мебель

...и необычная кожаная мебель

А это — интерьер одной из ванных комнат

А это — интерьер одной из ванных комнат

В ванной есть немного живописи

В ванной есть немного живописи

Спальня поражает размерами кровати

Спальня поражает размерами кровати

В холле висит огромная люстра

В холле висит огромная люстра

А еще в особняке есть настоящая спа-зона с баней и бассейном

А еще в особняке есть настоящая спа-зона с баней и бассейном

В сентябре в Новосибирске выставили на продажу еще один трехэтажный особняк — за 75 миллионов будущие владельцы получают среди прочего ванные с панорамными окнами, бассейн, комнату отдыха с бильярдом и классические интерьеры.

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недвижимостьособняк
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