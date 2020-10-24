В Новосибирске продают роскошный особняк с круглой кроватью — 13 снимков жилья за 79 миллионов

В Новосибирске выставили на продажу фешенебельный коттедж в закрытом поселке на улице Березовой. За трехэтажный дом площадью почти 700 квадратов просят 79 миллионов рублей. Объявление на сайте N1.RU появилось сегодня, 24 октября .



— Это 676 квадратных метров уюта, тепла и стиля, которые разместились на трех этажах кирпичного здания, построенного с соблюдением всех требований технического регламента и норм противопожарной безопасности, так как дом строился исключительно для себя, а не на продажу, — пишет автор объявления.

