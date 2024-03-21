Два дублёра и главный кандидат: кто станет новым мэром Новосибирска

Максима Кудрявцева и раньше называли кандидатом, которого поддержит губернатор Источник: «Единая Россия» / Александр Ощепков, NGS.RU











Мэром Новосибирска в апреле может стать заместитель губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев. Его кандидатуру на пост главы города согласовали в администрации президента Российской Федерации. Информацию об этом НГС сообщил источник, а также главный редактор и директор информационно-аналитического издания «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов.

— По моим сведениям, основным кандидатом, как и прогнозировалось ранее, является Максим Кудрявцев. Романа Теленчинова (вице-губернатор) и Максима Останина (заместителя министра промышленности) можно считать страхующими дублёрами. Процедура новая, используется впервые, всякое может случиться по ходу. Официально согласующих инстанций здесь нет. Но поскольку речь о первом лице столицы федерального округа, кандидатов внимательно оценивают и в администрации президента, и в полпредстве, и в правоохранительных структурах, — рассказал НГС Андрей Кузнецов.

Источник НГС также сообщил, что кандидатуру Кудрявцева согласовали в аппарате администрации президента. Кроме того, в кандидаты хотели выдвинуть еще одного дублёра, но он отказался.

Официально губернатор Андрей Травников пока не объявлял, кого поддержит в конкурсе на пост мэра. Сам конкурс пройдет 4 апреля.

Максим Георгиевич Кудрявцев — заместитель губернатора Новосибирской области, депутат Госдумы с 2016 года по 2021 год и бывший топ-менеджер «Ростелекома». Претендент на пост мэра окончил НГТУ по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также НГУЭУ.



Когда Кудрявцев занимал пост в Госдуме, то был одним из борцов с анонимайзерами (сервисами, позволяющими получить доступ к заблокированным в России интернет-ресурсам). Также экс-депутат разработал закон о защите авторских прав в интернете и участвовал в создании закона, обязывающего крупные иностранные IT-компании открыть филиал в России. Кроме того, депутат причастен к обязательству СМИ-иноагентов каждое сообщение начинать с указания о том, что его создал и (или) распространил именно иноагент.

Два года назад в декларации тогда еще депутат Госдумы указал, что за год он заработал 9 миллионов 687 тысяч рублей: Кудрявцев оказался одним из самых обеспеченных депутатов от НСО. Его жена в тот год заработала 3 миллиона 882 тысячи рублей. Семья в 2021 году владела автомобилями БМВ X6 xDrive35i и Mercedes Benz GL 400 4MATIC. В 2017 году Кудрявцев задекларировал доход в 52 миллиона рублей за год.



Несколько лет назад НГС писал о том, что полный тезка Кудрявцева владеет половиной особняка в ДНТ «Ельцовка», другой половиной — предположительно, его жена. Внутри дома были бильярдная, финская парная, ванна на ножках и королевская кровать, всё продавали за 68 миллионов рублей.