ЦИК зарегистрировала Путина кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Сбор подписей в поддержку Путина стартовал в декабре 2023 года. 22 января предвыборный штаб отчитался, что собрал три миллиона подписей, хотя для регистрации самовыдвиженцу достаточно 300 тысяч. В ЦИК было подано 315 тысяч подписей, по итогам проверки забраковали только 0,15%.