ЦИК зарегистрировала Путина кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Сбор подписей в поддержку Путина стартовал в декабре 2023 года. 22 января предвыборный штаб отчитался, что собрал три миллиона подписей, хотя для регистрации самовыдвиженцу достаточно 300 тысяч. В ЦИК было подано 315 тысяч подписей, по итогам проверки забраковали только 0,15%.
Сегодня же избирательная комиссия зарегистрировала вторую часть списка доверенных лиц Путина на выборах — в него вошло 198 человек. Таким образом, вместе с первым списком, число доверенных лиц Путина на выборах составило 544 человека.
Путин стал четвертым зарегистрированным кандидатом и первым, кого зарегистрировали как самовыдвиженца. Ранее ЦИК зарегистрировала кандидатов от партий ЛДПР, КПРФ и «Новые люди».
От ЛДПР на выборы идет Леонид Слуцкий, ставший главой партии после смерти ранее бессменного лидера Владимира Жириновского, от «Новых людей» — Владислав Даванков, занимающий сегодня должность вице-спикера Госдумы. Коммунистов представляет Николай Харитонов, председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего востока и Арктики — лидер партии, Геннадий Зюганов, от участия в выборах на этот раз отказался. Еще две парламентские партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия — За правду» не стали выдвигать своих кандидатов и поддержали Путина.
Еще один соперник действующего президента на выборах 2024 года — Борис Надеждин, его выдвинула партия «Гражданская инициатива», которая не представлена в Госдуме. На прошлых выборах президента в 2018 году кандидатом от «Гражданской инициативы» была Ксения Собчак, она набрала 1,68% голосов и заняла 4 место.