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Выборы президента — 2024

ЦИК зарегистрировала Путина кандидатом в президенты

Число его доверенных лиц на выборах составило 544 человека

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Выборы президента будут проходить с 15 по 17 марта 2024 года

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Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Сбор подписей в поддержку Путина стартовал в декабре 2023 года. 22 января предвыборный штаб отчитался, что собрал три миллиона подписей, хотя для регистрации самовыдвиженцу достаточно 300 тысяч. В ЦИК было подано 315 тысяч подписей, по итогам проверки забраковали только 0,15%.

Сегодня же избирательная комиссия зарегистрировала вторую часть списка доверенных лиц Путина на выборах — в него вошло 198 человек. Таким образом, вместе с первым списком, число доверенных лиц Путина на выборах составило 544 человека.

Путин стал четвертым зарегистрированным кандидатом и первым, кого зарегистрировали как самовыдвиженца. Ранее ЦИК зарегистрировала кандидатов от партий ЛДПР, КПРФ и «Новые люди».

От ЛДПР на выборы идет Леонид Слуцкий, ставший главой партии после смерти ранее бессменного лидера Владимира Жириновского, от «Новых людей» — Владислав Даванков, занимающий сегодня должность вице-спикера Госдумы. Коммунистов представляет Николай Харитонов, председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего востока и Арктики — лидер партии, Геннадий Зюганов, от участия в выборах на этот раз отказался. Еще две парламентские партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия — За правду» не стали выдвигать своих кандидатов и поддержали Путина.

Еще один соперник действующего президента на выборах 2024 года — Борис Надеждин, его выдвинула партия «Гражданская инициатива», которая не представлена в Госдуме. На прошлых выборах президента в 2018 году кандидатом от «Гражданской инициативы» была Ксения Собчак, она набрала 1,68% голосов и заняла 4 место.

8 декабря ЦИК принял решение проводить трехдневное голосование: выборы продлятся с 15 по 17 марта. За месяц до них официально стартует предвыборная агитация в СМИ.

На подготовку к голосованию потратят 33,2 миллиарда бюджетных средств. По данным РБК, президентские выборы 2024 года станут самыми дорогими в истории современной России.

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