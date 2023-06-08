«Меню от дяди Саши»: Карелин пообещал премии за уничтожение техники и командиров ВСУ — суммы доходят до 10 млн

Депутат Госдумы Александр Карелин объявил о выплате премий бойцам-участникам СВО за уничтожение и захват военной техники и командиров армии ВСУ. Его обращение опубликовано в телеграм-канале «Сила Ермака».
— Уважаемые бойцы, воины России. Передаю вам слова поддержки патриотически настроенных предпринимателей. Они вышли с инициативой: за уничтожение и пленение командиров националистических подразделений и сложной техники вроде зенитно-ракетных комплексов выделить призовой фонд. Для того, чтобы плюсом к тому, что предлагает государство, поощрять и поддерживать. Чтобы вы понимали, что за вас переживают, болеют в этом случае. Успехов вам, упорства, ратной удачи и спасибо большое за этот сложный, но очень важный выбор, — сказал Карелин.
Под видеозаписью «Сила Ермака» приводит размеры вознаграждения за уничтожение и пленение, называя список «меню от дяди Саши»:
Танки:
- Leopard, ФРГ —
1 000 000рублей;
- Колесный танк IMX-10, Франция —
500 000рублей.
Зенитные установки:
- ЗРК Patriot, США —
10 000 000рублей;
- ЗРК Himars, США —
5 000 000рублей.
Артиллеристские установки:
- Гаубица
155 мм777, США — 1 000 000рублей;
- САУ AHS Krabb, Польша —
1 000 000рублей.
БМП:
- Bradley, США —
500 000рублей;
- Marder, ФРГ —
500 000рублей.
БТР:
- International MaxxPro, США —
500 000рублей;
- Kirpy, Турция —
500 000рублей.
Бонус за командира нацбата (живого или мертвого) —
В разговоре с НГС Александр Карелин подтвердил достоверность опубликованного «меню».
— Действительно, цифры такие и есть. Такая вот смелая заявка от имени сибирского капитала, — сказал Карелин.
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