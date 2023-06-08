«Меню от дяди Саши»: Карелин пообещал премии за уничтожение техники и командиров ВСУ — суммы доходят до 10 млн

— Уважаемые бойцы, воины России. Передаю вам слова поддержки патриотически настроенных предпринимателей. Они вышли с инициативой: за уничтожение и пленение командиров националистических подразделений и сложной техники вроде зенитно-ракетных комплексов выделить призовой фонд. Для того, чтобы плюсом к тому, что предлагает государство, поощрять и поддерживать. Чтобы вы понимали, что за вас переживают, болеют в этом случае. Успехов вам, упорства, ратной удачи и спасибо большое за этот сложный, но очень важный выбор, — сказал Карелин.