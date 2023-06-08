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Спецоперация на Украине

«Меню от дяди Саши»: Карелин пообещал премии за уничтожение техники и командиров ВСУ — суммы доходят до 10 млн

Деньги на вознаграждение бойцов должны выплатить представители бизнес-сообщества Сибири

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Самые большие премии полагаются за американский ЗРК «Патриот» и командиров национальных батальонов ВСУ

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Депутат Госдумы Александр Карелин объявил о выплате премий бойцам-участникам СВО за уничтожение и захват военной техники и командиров армии ВСУ. Его обращение опубликовано в телеграм-канале «Сила Ермака».

— Уважаемые бойцы, воины России. Передаю вам слова поддержки патриотически настроенных предпринимателей. Они вышли с инициативой: за уничтожение и пленение командиров националистических подразделений и сложной техники вроде зенитно-ракетных комплексов выделить призовой фонд. Для того, чтобы плюсом к тому, что предлагает государство, поощрять и поддерживать. Чтобы вы понимали, что за вас переживают, болеют в этом случае. Успехов вам, упорства, ратной удачи и спасибо большое за этот сложный, но очень важный выбор, — сказал Карелин.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Полное обращение Карелина к бойцам-участникам СВО

Видео: телеграм-канал «Сила Ермака»

Под видеозаписью «Сила Ермака» приводит размеры вознаграждения за уничтожение и пленение, называя список «меню от дяди Саши»:

Танки:

  • Leopard, ФРГ — 1 000 000 рублей;
  • Колесный танк IMX-10, Франция — 500 000 рублей.

Зенитные установки:

  • ЗРК Patriot, США — 10 000 000 рублей;
  • ЗРК Himars, США — 5 000 000 рублей.

Артиллеристские установки:

  • Гаубица 155 мм 777, США — 1 000 000 рублей;
  • САУ AHS Krabb, Польша — 1 000 000 рублей.

БМП:

  • Bradley, США — 500 000 рублей;
  • Marder, ФРГ — 500 000 рублей.

БТР:

  • International MaxxPro, США — 500 000 рублей;
  • Kirpy, Турция — 500 000 рублей.

Бонус за командира нацбата (живого или мертвого)10 000 000 рублей.

В разговоре с НГС Александр Карелин подтвердил достоверность опубликованного «меню».

— Действительно, цифры такие и есть. Такая вот смелая заявка от имени сибирского капитала, — сказал Карелин.

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