В МИД назвали условие для возобновления переговоров по Украине: новости СВО за 7 июня

Каховская ГЭС рухнула утром 6 июня. Главная версия российской стороны — атаки ВСУ, которые привели к разрушению задвижек плотины. Из-за этого вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению реки.

По актуальным данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, из-за разрушения плотины Каховской ГЭС затоплены 36 населенных пунктов в трех округах региона, подтоплено около 15 тысяч домовладений.

Путин обсудил разрушение Каховской ГЭС с Эрдоганом

Президент России поговорил по телефону с президентом Турции. Главы государств обсудили актуальные вопросы сотрудничества, затронули международные темы и обсудили ситуацию вокруг Украины. В частности, как сообщают в Кремле, Владимир Путин «констатировал, что киевские власти с подачи своих западных кураторов по-прежнему делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории».