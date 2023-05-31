Германия закроет консульство в Новосибирске и еще трех российских городах

ФРГ объявила о закрытие консульств в четырех российских городах, включая Новосибирск. Об этом сообщают РИА Новости.
— Берлин объявил о закрытии четырех из пяти российских консульств в стране «в ответ на меры Москвы», — передает издание.
Также ФРГ в ходе сокращения немецкого присутствия в России закроет свои консульства в Калининграде, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. После закрытия консульство Германии останется только в Москве.
В августе прошлого года Германия предлагала отменить облегченный визовый режим с Россией.