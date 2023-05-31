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Тема дняГермания закроет консульство в Новосибирске
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Германия закроет консульство в Новосибирске и еще трех российских городах

После сокращения консульство останется только в Москве

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Берлин объявил о закрытии четырех из пяти российских консульств

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ФРГ объявила о закрытие консульств в четырех российских городах, включая Новосибирск. Об этом сообщают РИА Новости.

— Берлин объявил о закрытии четырех из пяти российских консульств в стране «в ответ на меры Москвы», — передает издание.

Также ФРГ в ходе сокращения немецкого присутствия в России закроет свои консульства в Калининграде, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. После закрытия консульство Германии останется только в Москве.

КонсульствоГерманияНовосибирск
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