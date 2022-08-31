Германия предложила отменить облегченный визовый режим с Россией: новости вокруг спецоперации за 30 августа

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 30 августа.



Миссия МАГАТЭ прибыла в Киев

В Киев приехала группа из 14 экспертов Международного агентства по атомной энергии во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси, которая держит путь на Запорожскую АЭС, сообщил CNN. По данным Wall Street Journal, миссия МАГАТЭ будет находиться на станции с 31 августа по 3 сентября.