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Спецоперация на Украине

«Выступил перед ранеными моими земляками»: писатель Евгений Гришковец — о посещении госпиталя в Новосибирске

Встреча состоялась на прошлой неделе

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Гришковец прочитал военнослужащим свои рассказы

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Писатель Евгений Гришковец дал оценку своему творческому выступлению в военном госпитале Центрального военного округа в Новосибирске.

— Я выступал не перед военнослужащими, а перед ранеными солдатами, ранеными моими земляками, — отметил Гришковец в разговоре с корреспондентом NGS42.RU в понедельник, 30 января.

О своих впечатлениях от поездки он также не стал говорить, добавив, что «не любит давать комментарии по телефону».

В личных соцсетях автор нескольких книг высказался на второй день после начала спецоперации против ее проведения.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что мероприятие в госпитале прошло в формате «дружеской встречи», во время которой писатель общался с военными и отвечал на вопросы из зала. Кроме того, Евгений Гришковец представил в госпитале ряд авторских рассказов.

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— По окончании встречи Евгений Гришковец обратился к присутствующим со словами благодарности: «Спасибо, что позволили разнообразить ваш будний день», после чего лично пообщался с военнослужащими, врачами и раздал автографы, — сообщили в министерстве.

Всю важную информацию о спецоперации мы публикуем в специальном разделе.

Евгений ГришковецВоеннослужащиеВоенныйГоспитали
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