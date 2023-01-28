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Спецоперация на Украине

В Новосибирск приехал писатель Евгений Гришковец — что он делал в городе

Писатель провел творческую встречу с участниками СВО

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Писатель посетил военный госпиталь Центрального военного округа

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Театральный режиссер, писатель Евгений Гришковец приехал в Новосибирскую область. Как сообщается на сайте Минобороны РФ, драматург посетил военный госпиталь Центрального военного округа в Новосибирске и встретился с военнослужащими.

— Евгений Гришковец посетил военный госпиталь Центрального военного округа (ЦВО) в Новосибирске и провел творческую встречу с военнослужащими — участниками специальной военной операции, проходящими лечение и реабилитацию в медицинском учреждении, — указано в сообщении.

Отмечается, что мероприятие прошло в формате «дружеской встречи», во время которой писатель общался с военными и отвечал на вопросы из зала. Кроме того, Евгений Гришковец представил в госпитале ряд авторских рассказов.

— По окончании встречи Евгений Гришковец обратился к присутствующим со словами благодарности: «Спасибо, что позволили разнообразить ваш будний день», после чего лично пообщался с военнослужащими, врачами и раздал автографы, — сообщили в министерстве.

Отметим, в июле в военном госпитале Центрального военного округа в Новосибирске выступил народный артист Сергей Безруков.

Военный госпитальПисательСВО
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