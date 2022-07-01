Сергей Безруков приехал в военный госпиталь в Новосибирске — видео его выступления
Среди зрителей были участники спецоперации
В военном госпитале Центрального военного округа в Новосибирске выступил народный артист Сергей Безруков. Среди зрителей были участники спецоперации, которые лечатся и проходят реабилитацию в медучреждении.
— Актер представил зрителям — военнослужащим и медицинскому персоналу госпиталя отрывки из спектаклей «Хулиган. Исповедь», «Высоцкий. Рождение легенды», пел песни и читал стихи. При исполнении заключительной песни «От чего так в России березы шумят» артисту подпевал весь зал. После выступления Сергей Безруков пообщался с военнослужащими, врачами и раздал автографы, — рассказали в пресс-службе ЦВО.
Как уточнили в пресс-службе, Сергей Безруков посетил палаты пациентов, которые не смогли присутствовать на концерте и пожелал им выздоровления и «скорейшего возвращения в строй».
В пресс-службе ЦВО не уточнили дату выступления Сергея Безрукова. По данным официального сайта актера, 30 июня он выступал в ДК Железнодорожников со своим моноспектаклем.
Ранее в России прошла серия бесплатных концертов в рамках музыкально-патриотического марафона.