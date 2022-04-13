Денис Майданов, Анита Цой и другие звёзды дадут серию бесплатных концертов
Музыкально-патриотический марафон будет идти три недели
В России до 5 мая будет проходить музыкально-патриотический марафон. Как сообщают организаторы, в марафоне примут участие как местные артисты, так и звезды отечественной эстрады: Ольга Кормухина, Виктория Дайнеко, Анита Цой, Денис Майданов, группа «Самоцветы», Сергей Галанин, Александр Ф. Скляр и другие будут выступать под лозунгом «Zа Россию». К ним присоединятся с образовательными лекциями представители Российского общества «Знание», а также поэты Владислав Маленко, Ольга Ершова и Анна Ревякина.
Где пройдут выступления:
Астрахань: 14 апреля, СЗК «Звездный».
Волгоград: 16 апреля, Центральный концертный зал.
Тула: 21 апреля, Городской концертный зал.
Рязань: 23 апреля, Дворец спорта «Олимпийский».
Нижний Новгород: 28 апреля, Концертный зал «Юпитер».
Чебоксары: 30 апреля, ДК «Салют».
Ульяновск: 2 мая, Губернаторский ДК.
Самара: 5 мая, СКК «Ледовый дворец спорта».
Тверь: 12 апреля, ККЦ «Панорама».
Череповец: 15 апреля, ДК «Металлист».
Вологда: 17 апреля, «Русский Дом».
Орёл: 22 апреля, «Гринн Центр».
Брянск: 25 апреля, Брянская областная филармония.
Ярославль: 29 апреля, Дворец культуры.
Кострома: 1 мая, КВЦ «Губернский».
Иваново: 3 мая, Центр культуры и отдыха г. Иваново.
Новосибирск: 14 апреля, площадь Пименова.
Барнаул: 16 апреля, площадь им. академика Сахарова.
Бийск: 21 апреля, площадь перед ТРЦ «Ривьера» (ул. Советская).
Новокузнецк: 23 апреля, место проведения уточняется.
Прокопьевск: 28 апреля, место проведения уточняется.
Кемерово: 30 апреля, площадь Советов.
Томск: 2 мая, место проведения уточняется.
Набережные Челны: 15 апреля, площадь перед Органным залом, Автозаводский пр., дом 8.
Ижевск: 17 апреля, место проведения уточняется.
Уфа: 22 апреля, место проведения уточняется.
Магнитогорск: 24 апреля, место проведения уточняется.
Челябинск: 29 апреля, место проведения уточняется.
Екатеринбург: 1 мая, место проведения уточняется.
Нижний Тагил: 3 мая, место проведения уточняется.