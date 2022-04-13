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Денис Майданов, Анита Цой и другие звёзды дадут серию бесплатных концертов

Музыкально-патриотический марафон будет идти три недели

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Концерты пройдут под лозунгом «Zа Россию»

Концерты пройдут под лозунгом «Zа Россию»

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В России до 5 мая будет проходить музыкально-патриотический марафон. Как сообщают организаторы, в марафоне примут участие как местные артисты, так и звезды отечественной эстрады: Ольга Кормухина, Виктория Дайнеко, Анита Цой, Денис Майданов, группа «Самоцветы», Сергей Галанин, Александр Ф. Скляр и другие будут выступать под лозунгом «Zа Россию». К ним присоединятся с образовательными лекциями представители Российского общества «Знание», а также поэты Владислав Маленко, Ольга Ершова и Анна Ревякина.

Где пройдут выступления:

Астрахань: 14 апреля, СЗК «Звездный».

Волгоград: 16 апреля, Центральный концертный зал.

Тула: 21 апреля, Городской концертный зал.

Рязань: 23 апреля, Дворец спорта «Олимпийский».

Нижний Новгород: 28 апреля, Концертный зал «Юпитер».

Чебоксары: 30 апреля, ДК «Салют».

Ульяновск: 2 мая, Губернаторский ДК.

Самара: 5 мая, СКК «Ледовый дворец спорта».

Тверь: 12 апреля, ККЦ «Панорама».

Череповец: 15 апреля, ДК «Металлист».

Вологда: 17 апреля, «Русский Дом».

Орёл: 22 апреля, «Гринн Центр».

Брянск: 25 апреля, Брянская областная филармония.

Ярославль: 29 апреля, Дворец культуры.

Кострома: 1 мая, КВЦ «Губернский».

Иваново: 3 мая, Центр культуры и отдыха г. Иваново.

Новосибирск: 14 апреля, площадь Пименова.

Барнаул: 16 апреля, площадь им. академика Сахарова.

Бийск: 21 апреля, площадь перед ТРЦ «Ривьера» (ул. Советская).

Новокузнецк: 23 апреля, место проведения уточняется.

Прокопьевск: 28 апреля, место проведения уточняется.

Кемерово: 30 апреля, площадь Советов.

Томск: 2 мая, место проведения уточняется.

Набережные Челны: 15 апреля, площадь перед Органным залом, Автозаводский пр., дом 8.

Ижевск: 17 апреля, место проведения уточняется.

Уфа: 22 апреля, место проведения уточняется.

Магнитогорск: 24 апреля, место проведения уточняется.

Челябинск: 29 апреля, место проведения уточняется.

Екатеринбург: 1 мая, место проведения уточняется.

Нижний Тагил: 3 мая, место проведения уточняется.

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