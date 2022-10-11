Банки отказались раскрыть данные о кредитных каникулах для мобилизованных новосибирцев

Крупнейшие банки России отказались раскрыть информацию о кредитных каникулах для мобилизованных для участия в спецоперации на Украине жителей Новосибирской области и о количестве обратившихся за этой мерой поддержки. В этом убедился журналист НГС, пытаясь получить ответы на запросы редакции.

30 сентября НГС обратился с запросом в девять крупнейших банков, чтобы узнать об условиях предоставления кредитных каникул мобилизованным, а также о количестве обратившихся за этой мерой поддержки на момент подготовки ответа редакции. Запросы ушли в «Сбербанк», «Тинькофф», «ЮниКредит Банк», «Уралсиб», «Райффазенбанк», «ВТБ», «Альфа-Банк», «МТС-Банк».