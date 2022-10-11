Банки отказались раскрыть данные о кредитных каникулах для мобилизованных новосибирцев
Девять крупнейших банков проигнорировали запрос редакции НГС по важной теме
Крупнейшие банки России отказались раскрыть информацию о кредитных каникулах для мобилизованных для участия в спецоперации на Украине жителей Новосибирской области и о количестве обратившихся за этой мерой поддержки. В этом убедился журналист НГС, пытаясь получить ответы на запросы редакции.
30 сентября НГС обратился с запросом в девять крупнейших банков, чтобы узнать об условиях предоставления кредитных каникул мобилизованным, а также о количестве обратившихся за этой мерой поддержки на момент подготовки ответа редакции. Запросы ушли в «Сбербанк», «Тинькофф», «ЮниКредит Банк», «Уралсиб», «Райффазенбанк», «ВТБ», «Альфа-Банк», «МТС-Банк».
Согласно федеральному законодательству (ФЗ «О СМИ»), ответы банки должны были предоставить в течение недели (к 7 октября) или хотя бы уведомить редакцию об отсрочке, необходимой для подготовки информации.
Однако ни один из банков никак не отреагировал на официальный запрос редакции. К 13:00 11 октября ответы по социально значимой теме не поступили.
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Напомним, 29 сентября Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных, контрактников и добровольцев. Оформить каникулы смогут мобилизованные граждане и члены их семей на кредиты, взятые до призыва. Срок кредитных каникул будет равен сроку службы. В случае гибели заемщика или получения инвалидности I группы кредит будет полностью списан. Закон подписал президент Владимир Путин.
Ранее в Центробанке подчеркивали, что кредиторы и Бюро кредитных историй не должны рассматривать такую реструктуризацию как ухудшающую кредитную историю заемщика. Также регулятор пояснял: если близкие родственники находятся на иждивении у мобилизованных, они могут рассчитывать на каникулы и по собственным кредитам.
8 октября НГС перечислил социальные гарантии для мобилизованных. А сегодня, 10 октября, правительство Новосибирской области пообещало выплатить им по