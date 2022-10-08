Социальные гарантии для мобилизованных и регион, где никого не призвали: новости СВО за 7 октября

Согласно еще одному закону, мобилизованные и члены их семей освобождаются от начисления пеней за просроченные коммунальные платежи.



И наконец, четвертый закон предоставляет мобилизованным гражданам, участникам СВО и членам их семей право на кредитные каникулы.



Закон о кредитных каникулах для мобилизованных, контрактников и добровольцев Госдума приняла на прошлой неделе. Оформить их смогут не только мобилизованные, но и члены их семей. В карточках мы собрали ответы на самые важные вопросы по этому поводу: какие кредиты можно будет отсрочить, сколько продлятся каникулы и что будет с займом в случае гибели военнослужащего. Также мы разбирались, что нового в кредитных каникулах для мобилизованных по сравнению с более ранними аналогичными льготами, и выяснили, как они повлияют на экономику.

