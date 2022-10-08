Социальные гарантии для мобилизованных и регион, где никого не призвали: новости СВО за 7 октября
Рассказываем обо всём, что произошло за последние сутки
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи со специальной военной операцией на территории Украины. Коротко рассказываем о главных событиях сегодняшнего дня, 7 октября.
Владимир Путин подписал несколько законов, касающихся мобилизованных
Российский президент подписал сразу четыре закона, которые дают мобилизованным социальные гарантии. Это законы о кредитных каникулах, трудовых правах и освобождении от уплаты пеней за неполное или несвоевременное внесение платы за ЖКУ.
Закон о трудовых правах работников, подпавших под частичную мобилизацию или поступивших на военную службу по контракту, говорит, в частности, о том, что трудовой договор с мобилизованным на время прохождения военной службы будет приостановлен. По второму закону после дембеля военнослужащие смогут вернуться на прежнюю должность.
Согласно еще одному закону, мобилизованные и члены их семей освобождаются от начисления пеней за просроченные коммунальные платежи.
И наконец, четвертый закон предоставляет мобилизованным гражданам, участникам СВО и членам их семей право на кредитные каникулы.
Закон о кредитных каникулах для мобилизованных, контрактников и добровольцев Госдума приняла на прошлой неделе. Оформить их смогут не только мобилизованные, но и члены их семей. В карточках мы собрали ответы на самые важные вопросы по этому поводу: какие кредиты можно будет отсрочить, сколько продлятся каникулы и что будет с займом в случае гибели военнослужащего. Также мы разбирались, что нового в кредитных каникулах для мобилизованных по сравнению с более ранними аналогичными льготами, и выяснили, как они повлияют на экономику.
В Республике Алтай никого не мобилизовали
Сенатор Владимир Полетаев встретился с алтайским регионом и узнал от него, что из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призвали ни одного человека.
— По словам военного комиссара, на данный момент из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек. Военкоматами ведется работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки, — написал Полетаев у себя в Telegram-канале.
Пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов уточнил, что подлежащим частичной мобилизации вручили предписания, из них скомплектовали подразделение, но отправка состоится «с поступлением соответствующих указаний». Также, по его словам, с момента объявления частичной мобилизации в Республике Алтай более 50 человек добровольно пришли в военкоматы, еще около 20 человек заключили контракт о прохождении военной службы.
Прокуратура отменила первое уголовное дело за уклонение от частичной мобилизации
Пензенская прокуратура отменила постановление о возбуждении первого уголовного дела об уклонении от явки по повестке о частичной мобилизации.
По словам руководителя международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, подозреваемый 1990 года рождения получил право на реабилитацию, включая компенсацию ущерба, причиненного
Следственный комитет, утверждает адвокат, намерен обжаловать решение и настаивает на повторном возбуждении уголовного дела.
Япония ввела новые санкции против России
Япония ввела санкции против более чем 80 индивидуальных лиц и 9 организаций из России, сообщает Минфин.
Новые санкции затрагивают, в частности, Алину Кабаеву и родственников Рамзана Кадырова, Сергея Шойгу, Валентины Матвиенко, Михаила Мишустина и Дмитрия Медведева. Также Япония ввела санкции против концерна «Калашников», АО «ОДК-Климов», АО Концерн «Созвездие», холдинга «Росэлектроника».
Кадыров отправляет в зону СВО дополнительные спецполки
Рамзан Кадыров заявил, что в зоне специальной военной операции находится примерно 10 тысяч бойцов из Чечни.
— В эти дни в зону спецоперации отправятся дополнительные спецполки. Каждый день в республику приезжают добровольцы, которые доверяют нашим инструкторам и хотят вступить в отряды «Ахмата», — цитирует Кадырова ТАСС.
В Санкт-Петербурге отказались от Нового года
Власти Санкт-Петербурга решили отменить в городе празднование Нового года, чтобы сэкономить деньги и направить их на СВО. Отказаться решили, в том числе от концерта на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционного фейерверка, благотворительного приема в Таврическом дворце.
— Сэкономленные средства будут использованы целевым образом по выделенной в бюджете Санкт Петербурга статье на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных, — говорится в сообщении городской администрации.
Массовые гуляния на Новый год планируют также отменить в Нижнем Новгороде, Калуге и Ленинградской области. А глава Зауралья Вадим Шумков сообщил, что все деньги на украшения к празднованию Нового года отправятся на помощь мобилизованным.
Швейные предприятия Астрахани планируют увеличить производство бронежилетов в 2,5 раза
Швейные предприятия Астраханской области планируют до конца года увеличить в 2,5 раза месячную норму производства бронежилетов для выполнения оборонного заказа. Как сообщает пресс-служба главы региона, выпуск бронежилетов нарастят с двух до пяти тысяч в месяц до конца года.
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