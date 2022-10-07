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Спецоперация на Украине

Путин подписал указ о кредитных каникулах для мобилизованных

Документ появился на портале правовой информации

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Сегодня президент подписал несколько указов о новых правах мобилизованных

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Президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации. Документ опубликован на портале правовой информации. Также глава государства подписал закон, который освобождает мобилизованных граждан и членов их семей от уплаты пеней за неполное или несвоевременное внесение платы за ЖКУ.

Президент подписал и закон о трудовых гарантиях мобилизованным — после демобилизации они смогут вернуться в ту же организацию и на ту же должность.

Напомним, Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных, контрактников и добровольцев на прошлой неделе. Оформить их смогут не только мобилизованные, но и члены их семей. В карточках мы собрали ответы на самые важные вопросы по этому поводу — какие кредиты можно будет отсрочить, сколько продлятся каникулы и что будет с займом в случае гибели военнослужащего. Также мы разбирались, что нового в кредитных каникулах для мобилизованных по сравнению с более ранними аналогичными льготами, и выяснили, как они повлияют на экономику.

РоссияУкраинаКредитные каникулыСпецоперацияЧастичная мобилизацияМобилизованные
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