Путин подписал указ о кредитных каникулах для мобилизованных
Документ появился на портале правовой информации
Президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации. Документ опубликован на портале правовой информации. Также глава государства подписал закон, который освобождает мобилизованных граждан и членов их семей от уплаты пеней за неполное или несвоевременное внесение платы за ЖКУ.
Президент подписал и закон о трудовых гарантиях мобилизованным — после демобилизации они смогут вернуться в ту же организацию и на ту же должность.
Напомним, Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных, контрактников и добровольцев на прошлой неделе. Оформить их смогут не только мобилизованные, но и члены их семей. В карточках мы собрали ответы на самые важные вопросы по этому поводу — какие кредиты можно будет отсрочить, сколько продлятся каникулы и что будет с займом в случае гибели военнослужащего. Также мы разбирались, что нового в кредитных каникулах для мобилизованных по сравнению с более ранними аналогичными льготами, и выяснили, как они повлияют на экономику.