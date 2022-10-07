Путин подписал указ о кредитных каникулах для мобилизованных

Напомним, Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных, контрактников и добровольцев на прошлой неделе. Оформить их смогут не только мобилизованные, но и члены их семей. В карточках мы собрали ответы на самые важные вопросы по этому поводу — какие кредиты можно будет отсрочить, сколько продлятся каникулы и что будет с займом в случае гибели военнослужащего. Также мы разбирались, что нового в кредитных каникулах для мобилизованных по сравнению с более ранними аналогичными льготами, и выяснили, как они повлияют на экономику.