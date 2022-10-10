Мобилизованным новосибирцам выплатят 100 тысяч рублей из регионального бюджета
Деньги собираются выделить уже в октябре
Военнослужащим из Новосибирской области, которых призвали на службу в рамках частичной мобилизации, выплатят
— Обобщив наиболее часто звучащие вопросы, мы видим, что много беспокойства со стороны военнослужащих и членов их семей по поводу материальных выплат, материальной поддержки до момента, пока не пойдут перечисления денежного довольствия в рамках подписанных контрактов. Для того чтобы снять это беспокойство, мною принято решение о единовременных выплатах каждому военнослужащему, призванному в рамках частичной мобилизации, из областного бюджета в размере
Средства выделят из резервного фонда Новосибирской области в октябре.
НГС рассказывал истории трех женщин, чьих близких призвали в рамках частичной мобилизации. Читайте их в нашем материале.