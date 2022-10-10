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СрочноМобилизованным новосибирцам выплатят 100 тысяч
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Спецоперация на Украине

Мобилизованным новосибирцам выплатят 100 тысяч рублей из регионального бюджета

Деньги собираются выделить уже в октябре

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Решение о выплатах принял губернатор Андрей Травников

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Военнослужащим из Новосибирской области, которых призвали на службу в рамках частичной мобилизации, выплатят 100 000 рублей из регионального бюджета.

— Обобщив наиболее часто звучащие вопросы, мы видим, что много беспокойства со стороны военнослужащих и членов их семей по поводу материальных выплат, материальной поддержки до момента, пока не пойдут перечисления денежного довольствия в рамках подписанных контрактов. Для того чтобы снять это беспокойство, мною принято решение о единовременных выплатах каждому военнослужащему, призванному в рамках частичной мобилизации, из областного бюджета в размере 100 000 рублей, — заявил губернатор НСО Андрей Травников на оперативном совещании 10 октября.

Средства выделят из резервного фонда Новосибирской области в октябре.

НГС рассказывал истории трех женщин, чьих близких призвали в рамках частичной мобилизации. Читайте их в нашем материале.

СпецоперацияЧастичная мобилизацияВыплаты мобилизованным
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