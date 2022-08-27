Украина назвала условия мира, а Медведев снова объяснил, зачем нужна спецоперация: главное за 27 августа

Как объяснили в МИД, приостановка связана с необходимостью переформатирования электронного носителя.

Пугачева вернулась в Россию

Об этом сообщила ее помощница.

— Алла Борисовна приехала уже давно, — сказала Елена Чупракова ТАСС.

Выступлений певица не планирует. Напомним, последние несколько месяцев она с семьей провела в Израиле.

Новое название Coca-Cola?

Его озвучил Михаил Гончаров, основатель сети фаст-фуда «Теремок». По его словам, компания получила от Coca-Cola Company уведомление, в котором сказано, что напиток будет продаваться в России под брендом «Добрый кола».