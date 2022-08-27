Украина назвала условия мира, а Медведев снова объяснил, зачем нужна спецоперация: главное за 27 августа
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 27 августа.
Зачем нужна спецоперация
Дмитрий Медведев дал интервью французскому каналу LCI. Основные тезисы — кратко:
- Спецоперация ведется для того, чтобы не случилось третьей мировой войны;
- для заключения мира России нужны гарантии безопасности, отказа Украины от участия в НАТО уже недостаточно;
- Россия не пошла на «жесткий» сценарий спецоперации, хотя так она закончилась бы быстрее;
- Россия может принять в свой состав ДНР и ЛНР, только если сами граждане республик проголосуют в соответствующих референдумах.
Почему перестали выдавать паспорта
Накануне Россия перестала выдавать биометрические паспорта за границей. При этом выдачу загранпаспортов на пять лет пообещали продолжать в обычном порядке.
Как объяснили в МИД, приостановка связана с необходимостью переформатирования электронного носителя.
Пугачева вернулась в Россию
Об этом сообщила ее помощница.
— Алла Борисовна приехала уже давно, — сказала Елена Чупракова ТАСС.
Выступлений певица не планирует. Напомним, последние несколько месяцев она с семьей провела в Израиле.
Новое название Coca-Cola?
Его озвучил Михаил Гончаров, основатель сети фаст-фуда «Теремок». По его словам, компания получила от Coca-Cola Company уведомление, в котором сказано, что напиток будет продаваться в России под брендом «Добрый кола».
Выплаты для беженцев
Владимир Путин подписал два указа, которые затрагивают беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины. Один разрешает им временно пребывать в России без ограничения срока, второй — устанавливает целый ряд выплат. По 10 тысяч рублей положено каждому, кто прибыл в Россию с 18 февраля; отдельные выплаты полагаются ветеранам, инвалидам, родителям и беременным женщинам.
Все нововведения перечислены в этом материале.
Условия окончания спецоперации
Украинскую точку зрения озвучил Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины. По его мнению, есть «один-единственный путь» окончания спецоперации:
- военное поражение России;
- возврат территорий Украины;
- трибунал над преступниками;
- начало трансформации России.
Подоляк уверен, что все «компромиссы» будут иметь «катастрофические последствия для человечества».