Путин отдал приказ перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства

Владимир Путин встретился в Кремле с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Президент отдал приказ перевести российские силы сдерживания «в особый режим боевого дежурства».
— Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере (я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают), но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, — заявил президент РФ. — Поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в режим... в особый режим несения боевого дежурства.
Согласно справочнику по терминологии в оборонной сфере Минобороны РФ, стратегические силы сдерживания предназначены «для сдерживания агрессии против РФ и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в том числе ядерного».
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