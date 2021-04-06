Семь лет под надзором Локтя. Как изменился Новосибирск и что будет дальше? Опрос к годовщине избрания мэра

6 апреля 2014 года в Новосибирске прошли выборы мэра. Победу одержал представитель КПРФ Анатолий Локоть, за которого отдали 43,75% голосов. Его главный противник, единоросс Владимир Знатков, получил 39,57%. В 2019 году коммуниста переизбрали на второй срок. НГС поговорил с местными политиками, политологами, чиновниками и общественниками о том, как похорошел (или нет) Новосибирск при мэре Локте. А также мы попросили самого Анатолия Евгеньевича подвести итоги своей работы — и получили ответ.
Анатолий Локоть: «Проблем еще очень много»
В 2000 году Анатолий Локоть победил на выборах в горсовет и возглавил новосибирское отделение КПРФ. Через три года стал депутатом Государственной думы четвертого созыва. Также избирался в 2007 и 2011 годах. В 2014 году он победил на выборах и стал мэром Новосибирска. Этот пост Локоть занимает до сих пор.
— В городе, где скоро будет жить два миллиона жителей, накопилось много проблем, требующих больших вложений и долгосрочных решений. Среди активных горожан и депутатов всё время идет дискуссия: на чём же надо концентрировать усилия? Я постараюсь рассказать про несколько важных тем.
Первое: 50 детских садов и 16 школ — именно столько сделано с 2014 года. Это и новое строительство, и реконструкция старых зданий с увеличением их вместимости. Много лет этой проблеме уделяли мало внимания. Целые микрорайоны появились, а школ и детсадов там не строили. Сейчас мы стараемся наверстать. Достаточно ли сделано для решения проблемы переполненных классов и очереди в детсады? Безусловно, нет. Чтобы закрыть дефицит, строить нужно 5–6 школ в год. Поэтому участвуем во всех программах, максимально привлекаем средства федерального бюджета. Из городского бюджета ежегодно больше половины идет в сферу образования — порядка 30 миллиардов рублей.
Второе: сформирован единый подход к развитию зеленых зон. Критику приходится слышать часто, но принципиальные изменения очевидны. В Новосибирске в 2015 году впервые была проведена инвентаризация парков и скверов, появилась цельная концепция их развития. И эта работа позволила нам получить федеральные деньги на благоустройство. Вспомните, как выглядела набережная, Центральный парк, территория, которую теперь называют Затулинским парком? Сегодня это совершенно другие пространства. В этом году изменится Заельцовский парк. В ближайшие годы на заброшенных участках появятся зеленые площадки, которые уже можно увидеть в проектах. И, кстати, кроме парков благоустройство затронуло более 1700 дворов.
Появился четкий план развития дорог и транспорта. Это самое сложное направление — качественно изменить ситуацию можно лишь в разы увеличив вложения в инфраструктуру. Такого объема средств сегодня в бюджете города нет, но есть наши заявки на федеральные деньги, и есть документы, защищающие город от риска хаотичного развития. Крайне важно, что разработан комплект документов транспортного планирования. Они увязаны между собой, они определяют этапы и объекты, необходимые Новосибирску. Это незаметная для большинства людей работа. Изменения вообще не всегда видны сразу, если это не новая дорога, как, например, участки Титова с трамвайной линией к «Чистой Слободе» или новая улица Колонды. Но без таких проектов и планов изменений добиться невозможно. Мы впервые за долгие годы начали строить, а не разбирать трамвайные пути, строить станцию метро, обновлять общественный транспорт. Проблем еще очень много. Но зафиксировано четкое понимание того, как будет развиваться транспортный каркас города.
Четвертое: долгострои постепенно исчезают с карты города. За семь лет достроено 73 проблемных дома — более 7 тысяч новосибирцев наконец-то получили ключи от своих квартир. Созданы механизмы, позволяющие привлекать инвесторов к этим проектам. И особенно важно, что разморозили самый известный долгострой — гостиницу «Турист». Этот строительный скелет скоро исчезнет с площади Маркса.
Курс на полноценный и справедливый бюджет. Сейчас уже многие не помнят, но в первый год на посту мэра пришлось заниматься многолетней проблемой «Сибирского Черкизона». Крупнейшая полулегальная торговая площадка под открытым небом, известная как Гусинобродская барахолка, служила «питательной средой» для криминала, с ней была связана череда заказных убийств, да и условия, в которых работали обычные продавцы, были просто ужасными. Путем долгих и тяжелых переговоров нам удалось убедить тысячи людей, которых кормила барахолка, в неизбежности перехода к новому формату торговли. Вместо ржавых металлических контейнеров появились торговые центры.
Удалось избежать существенных потерь в рабочих местах и потерь бюджета. Наоборот: если в 2014 году на территории Новосибирска в бюджеты разных уровней поступало 100 миллиардов рублей, то сейчас эта сумма превышает 150 миллиардов. Большой вклад в эту налоговую базу дают новосибирские производственные предприятия, которые даже в трудный пандемийный год показали положительную динамику. И сегодня я вижу свою задачу в том, чтобы убеждать вышестоящие уровни власти дать Новосибирску больше экономических стимулов. Чтобы в процессе создания растущей налоговой базы городской бюджет получал больше средств на решение острых проблем, связанных с уборкой, с благоустройством нашего города.
Наталья Пинус: «Он встроился в систему»
Наталья Пинус — независимый депутат городского совета Новосибирска. Член комиссий по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству и по городскому хозяйству.
— Ожиданий от мэра было много и у меня, и у других людей. Надеялись на какие-то позитивные изменения. Но, к сожалению, таких перемен не произошло. Могу констатировать, что Анатолий Евгеньевич не смог или не захотел противопоставить себя сложившемуся положению вещей, которое очевидно надо менять. Мне кажется, что он встроился в систему, которая была и до него. При этом появился еще один аспект — на мой взгляд, тоже несколько негативный. Раньше у нашей коммунистической партии была сильная позиция, в городе она выступала более консолидировано и внятно в отношении каких-то критических аспектов. Теперь, в связи с тем, что Анатолий Евгеньевич стал мэром, эта критическая составляющая партии естественным образом снизилась.
Самое главное, чем руководит мэр, — это функционирование города, то есть содержание улиц, дорог, тротуаров, зеленых насаждений. Также это градостроительная политика: решение вопросов, которые касаются земельных участков. Сейчас я могу констатировать, что есть случаи, когда решения принимаются в интересах конкретного бизнеса, а не людей. Кроме этого в городе вызывает вопросы функционирование общественного транспорта. Что касается образования, у нас оно было на достаточно уверенном уровне, эта планка остается. Социальное обслуживание тоже в целом в нормальном состоянии.
Еще вопрос остается в том, насколько мэр прислушивается к мнению горожан. Ожидалось, что Анатолий Евгеньевич будет работать в их интересах. Но получилось, что он часто поддерживает интересы бизнеса, а не людей. Горожан поначалу он слышал, а потом перестал — это мое мнение. Самый яркий пример сейчас — это сквер на Демакова. Он как лакмусовая бумажка показывает, что у нас происходит в городе. Люди очень долго добиваются, чтобы был большой сквер, использовали для этого все возможные методы. Несмотря на публичные слушания, митинги, пикеты и письма в разные инстанции, было принято решение продать этот участок. Ситуация иллюстрирует то, к чему мы в итоге пришли.
Антон Тыртышный: «Чистота его рук не поддается сомнению»
Антон Тыртышный — депутат городского совета Новосибирска, заместитель председателя горсовета, член партии КПРФ.
— Я считаю, что очень много сделано в плане развития социальной инфраструктуры. За семь лет построено 50 детских садов и 16 школ, для Новосибирска это достаточно много за такой период. На фоне того, какие претензии мы слышим к мэрам других городов России, никто не может упрекнуть Анатолия Локтя в том, что он персонально замешан в каких-то коррупционных скандалах или где-то повел себя нечистоплотно. Про Анатолия Евгеньевича такое сказать невозможно, чистота его рук абсолютно не поддается сомнению, с моей точки зрения.
При большом сопротивлении строительной сферы города несколько лет назад были приняты новые правила землепользования и застройки, где минимальный размер участка под жилищное строительство был увеличен. Небольшие территории уже не могут быть застроены многоквартирными жилыми домами. Я считаю, что это был очень важный шаг. Еще один значимый момент — принятие генерального плана, которое состоялось недавно. Генплан, который приняли в 2007 году, уже был неприменим, хотя бы потому что по нему нельзя было понять, где начинается одна зона и заканчивается другая.
Мэр всегда жестко ограничен, потому что находится в нижнем слое органов власти. Как устроена наша бюджетная система: федерация забирает деньги у регионов, а регионы — у муниципалитетов. Миллиарды рублей, которые были изъяты из городского бюджета в 2016 году, в значительной мере подкосили возможности развития бюджета Новосибирска и поставили город в зависимость от региона. Поэтому ни один финансовоемкий объект не может быть построен без решения губернатора.
По сути за развитие Новосибирска отвечает мэр, но регулирует это областное правительство и губернатор. Без финансирования, которое составляет до 90% из регионального бюджета, невозможно построить дорогу, школу или детский сад. Это следствие бюджетной системы, которое сложилось в стране. В финансовых условиях, которые есть, мэр Анатолий Локоть делает всё, что возможно. И требовать от него большего было бы несправедливо. Его предвыборное обещание увеличить бюджет до 50 миллиардов рублей выполнено. Я считаю, что в таких жестких условиях он работает вполне эффективно.
Алексей Мазур: «Ощущение, что махнул рукой на всё»
Алексей Мазур — журналист, политический обозреватель сайта «Тайга.Инфо», кандидат на выборах в горсовет от коалиции «
— В 2014 году выбор был между Анатолием Локтем и Владимиром Знатковым, про которого было понятно, что он продолжит политику Владимира Городецкого. Я не думал, что он будет каким-то «чудо-мэром», но ожидал, что будет больше открытости, мэрия будет больше ориентироваться на мнение простых горожан, чем на мнение застройщиков и подрядчиков.
Первое разочарование состояло в том, что Анатолий Локоть как управленец оказался совершенно неспособен к этой работе. То есть он не вникал глубоко в проблемы, ему это было неинтересно, и никакой связи между декларируемыми приоритетами, ценностями и тем, что происходило на самом деле, не возникало.
Примерно первые два года Анатолию Евгеньевичу было не всё равно. Когда возникали какие-то скандалы, например, точечная застройка в Нарымском сквере, что-то еще, он решал эти проблемы. Но чем дальше, тем меньше. То ли ему становилось всё равно, то ли он погряз в отношениях с этими людьми, бенефициарами застройки. А последние года два у меня ощущение, что Анатолий Евгеньевич махнул рукой на всё. Город погрязает в снегу — да плевать. Точечная застройка на Красноярской — всё равно. На Демакова полсквера продали по непонятной схеме. Полное слияние с тем, с чем, мы надеялись, он будет бороться.
Система управления нашим городом, какой она была при Владимире Городецком, немножко споткнулась при выборах мэра, потопталась, а потом пошла уже во главе с Анатолием Евгеньевичем в том же направлении. В данный момент, конечно, никакой пользы от него уже давно нет на этом посту.
Мы его избирали, надеясь, что он в оппозиционной партии состоит. Через какое-то время Анатолий Локоть стал типичным мэром, как везде, представителем вертикали. В конце это уже оформилось в прямой союз с «Единой Россией», когда был публично заключен «пакт
Георгий Андреев: «Город получает дополнительные ресурсы»
Георгий Андреев — депутат городского совета Новосибирска, заместитель председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и член постоянной комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству.
— Я работал с Анатолием Евгеньевичем с 2006 года, когда он еще был депутатом Государственной думы. Конечно, когда случилась эта победа в 2014 году, у меня ожидания были чрезвычайно большие. Но когда я стал погружаться в суть работы муниципалитета, то понял, что главная проблема в Российской Федерации — это отношение федерального закона к местному самоуправлению и к муниципальной власти. По большому счету, очень редко глава муниципалитета может своими действиями и решениями кардинально изменить ситуацию. Самый яркий пример сейчас — это то, что Новосибирск зарабатывает порядка 150 миллиардов рублей, а бюджет города — 50 миллиардов. Одна станция метро стоит от 17 миллиардов, и город себе такого позволить не может.
Для меня, когда мэром стал Анатолий Евгеньевич, самым удивительным было поведение бывшего мэра, Владимира Городецкого. Он стал губернатором и продвинул инициативу, чтобы забрать у города эти 10% от НДФЛ (3,5 миллиарда рублей), которые Новосибирску были необходимы. Я вижу, что таким образом показали оппозиционному мэру: «Смотри, как мы можем». И никто не мог бы помешать, если бы захотели забрать не 10%, а 20%. Новосибирск тотально зависим от вышестоящих органов власти. И мэр, фактически, вынужден, чтобы город развивался или просто существовал, иметь выстроенные отношения с вышестоящей властью.
Время, когда бюджет сократился из-за такого решения, было очень непростым. Но, на удивление, мы достойно прошли этот этап. Могу выделить несколько моментов. Выработаны определенные приоритеты, которым Анатолий Евгеньевич привержен. Конечно, главное — это то, что было построено 50 детских садов за семь лет. Возвели 16 школ, сейчас, конечно, надо еще больше. Появился новый подход к зеленым зонам: Михайловская набережная, дисперсный парк на Затулинке. В этом году будет реализован проект по Заельцовскому парку, в следующем планируется реконструкция у реки Каменка, превращение территории в хорошо благоустроенную зону. Это то, что действительно влияет на облик города. Я очень надеюсь, что эта направленность на улучшение зеленых зон продолжится.
Что касается точек роста, то мы остро нуждаемся в новой снегоуборочной технике, ее нужно в разы больше. Мы видим эту проблематику. Когда я стал депутатом горсовета, первое, во что вник, это работа дорожного комплекса. Я был поражен тем, сколько искусственных проблем создается, в том числе законодательством.
Я вижу, что благодаря принципиальной позиции Анатолия Локтя город получает дополнительные ресурсы. После того как у нас были проблемы с бюджетом, он значительно увеличился, но и город вырос. Думаю, что главная заслуга Анатолия Евгеньевича в том, что в непростых условиях он планомерно занимается выполнением одной из ключевых задач мэра — привлечением ресурсов в город. Отсюда мы видим, что у нас строятся школы, появляются дороги.
Сергей Козлов: «Он никогда не увлекался решением городских проблем»
Сергей Козлов — декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиала РАНХиГС.
— Должность мэра не политическая, а прежде всего хозяйственная. И когда Анатолий Локоть занял пост, были существенные надежды на то, что именно в плане хозяйства произойдут какие-то перемены. Областная организация КПРФ всегда выступала с критических позиций. Однако в плане ведения городского хозяйства никаких радикальных или существенных изменений не произошло. Это вызывает, с моей точки зрения, недовольство горожан.
Точечная застройка, особенно в центре, продолжается. Основные проблемы, которые волновали город семь лет назад, не решены — это транспортные коллапсы, очистка улиц от снега. Поэтому уровень поддержки мэра за это время не повысился. И прошлые выборы показали, что общее число голосов, отданных за Анатолия Локтя, даже уменьшилось, если смотреть не в процентах, а в живых голосах избирателей.
С приходом нового губернатора сложился так называемый
Изначально, когда Анатолий Локоть пришел, то наблюдатели говорили, что это было неожиданным результатом его карьеры. Он никогда не увлекался решением городских проблем. Он был политиком федерального масштаба, депутатом Государственной думы, и хозяйство — это не то, что его интересует. Во многом именно поэтому городские проблемы, которые не решались во время его первого мэрского срока, до сих пор не решаются. Ему больше интересны политические проблемы.
Не думаю, что Анатолий Локоть завершит свое мэрство раньше, чем закончится срок, потому что вся отечественная политическая система ориентирована на поддержание существующего положения, то есть стабильность. Как правило, мэры покидают свои посты в случае, если с ними связаны крупные коррупционные скандалы. Новосибирск — непростой город, чтобы такие вещи инициировать, он слишком большой. Что касается судьбы Анатолия Локтя после завершения второго срока, поскольку он в течение двух сроков был главой первого муниципалитета страны, то, думаю, что его будут использовать на федеральном уровне. Это узнаваемый человек, как политик будет востребован в Государственной думе, у него есть шансы туда попасть и закрепиться.
Анна Терешкова: «Я бы поставила 4 с минусом»
Анна Терешкова — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска, заместитель мэра Анатолия Локтя.
— Мы приходили с ожиданиями преобразования и изменений, в том числе политической структуры в городе. И они сохранились. До сих пор Новосибирск является городом, одним из немногих, где мэра выбирают. Я считаю, это наше достояние. С другой стороны, здесь присутствует не только мнение «Единой России». В спорах рождается истина, думаю, что это правильно. Меня всегда привлекало то, что Анатолий Евгеньевич абсолютно бескорыстен, ни с какими коррупционными скандалами никогда не был связан, с чем пришел, с тем он до сих пор и остался. Социальный запрос, с которым изначально шел, мэр продолжает реализовывать.
Другой вопрос, что было непросто политику прийти хозяйствовать в первый город страны. Мы сохраняем динамику привлечения людей. Кстати, Новосибирск — единственный город в регионе, который держит демографический баланс. К нам едут люди, понимая, что здесь лучше, гораздо больше возможностей, чем в их регионе. Стратегически я вижу, что Новосибирск сохраняет место как первый муниципалитет.
Да, есть недостатки, и мы их прекрасно видим, но то, что мы думаем, что проблемы со снегом существуют только в Новосибирске… Ситуация в Иркутске и Омске примерно одинаковая. Наверное, в этом направлении есть свои недоработки, но тут я не хочу залезать не на свою «поляну», потому что это не моя компетенция.
С моей стороны я не вижу никаких проблем. Мы делаем проекты вместе с областью, с федеральными организациями. Конечно, хотелось бы большей самостоятельности городу. Когда наша команда пришла в мэрию, то с Новосибирска сняли 10% — это весь бюджет развития. Этих денег категорически не хватает, приходится стоять с протянутой рукой и ждать, как посмотрит на решения область. Я считаю, что первый муниципалитет в стране должен быть более финансово самостоятельным. Новосибирск является столицей нашей области, более 50% населения региона живет в городе. Вся инвестиционная привлекательность в основном находится здесь, и поэтому вкладывать нужно все-таки в развитие города, привлекать сюда инвестиции и людей. Мы идем в этом направлении. Естественно, не всё идеально, я бы поставила 4 с минусом.
В отношении зеленых зон, считаю, что мы сделали огромный рывок, потому что до того, как мы стали ими заниматься, этого не делал никто. Всё начали с нуля. Скверы были наполовину застроены, отданы, первое время уходило только на наведение порядка.
В отношении культуры я очень благодарна, что мы сохранили то, что было. В этой сфере мое главное убеждение — не мешать, а помогать. Театр Афанасьева, вопрос с которым не решался на протяжении десятилетий, на следующий год будет открыт. Это серьезные политические решения, которые мы пробивали на уровне Министерства культуры РФ, во взаимодействии с нашим министерством и лично Андреем Травниковым. К сожалению, ни один мэр не мог этот вопрос решить раньше. Мы сделали
Михаил Рязанцев: «Проводить дальнейшие реформы ему неинтересно»
Михаил Рязанцев — общественник, глава организации «Искалеченный Новосибирск», колумнист НГС.
— Я был одним из разработчиков программы для мэра. Не могу сказать, что она была реализована в полной мере. В ней оговаривалось сохранение зеленых зон и борьба с точечной застройкой. Реформа по строительству была сделана, ужесточились требования, ввелись новые нормативы, но они не всегда работают. Зеленые зоны до сих пор продаются мэрией под строительство. Точечная застройка также процветает.
Единственное улучшение, которое я заметил для себя, это то, что на левом берегу ездит реконструированный трамвай до «Чистой Слободы». И пару парков отремонтировали, но это капля в море, я считаю.
Мэр решил, что проводить дальнейшие реформы ему неинтересно. Какой-то поворот был через несколько лет. Если раньше Анатолий Локоть реагировал на какие-то протесты жителей, сигналы, разговаривал с общественниками, то сейчас он ни с кем не общается, сидит взаперти, никак не реагирует на критику и протесты. Ему стало всё равно примерно в 2018 году.
В 2019 году НГС изучил предвыборные обещания Анатолия Локтя, которые он дал избирателям перед своим первым сроком в 2014 году. Мы сравнили программу мэра с результатами его работы за пять лет. После этого журналист направил запрос в мэрию, чтобы выяснить, почему не удалось достичь некоторых показателей. Чиновники назвали девять причин.
В августе прошлого года Анатолий Локоть отчитался о своих доходах за 2019 год. НГС изучил декларацию и выяснил, сколько зарабатывает и где живет глава города.