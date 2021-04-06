Семь лет под надзором Локтя. Как изменился Новосибирск и что будет дальше? Опрос к годовщине избрания мэра

Георгий Андреев: «Город получает дополнительные ресурсы»

Георгий Андреев — депутат городского совета Новосибирска, заместитель председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и член постоянной комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству.

— Я работал с Анатолием Евгеньевичем с 2006 года, когда он еще был депутатом Государственной думы. Конечно, когда случилась эта победа в 2014 году, у меня ожидания были чрезвычайно большие. Но когда я стал погружаться в суть работы муниципалитета, то понял, что главная проблема в Российской Федерации — это отношение федерального закона к местному самоуправлению и к муниципальной власти. По большому счету, очень редко глава муниципалитета может своими действиями и решениями кардинально изменить ситуацию. Самый яркий пример сейчас — это то, что Новосибирск зарабатывает порядка 150 миллиардов рублей, а бюджет города — 50 миллиардов. Одна станция метро стоит от 17 миллиардов, и город себе такого позволить не может.



Для меня, когда мэром стал Анатолий Евгеньевич, самым удивительным было поведение бывшего мэра, Владимира Городецкого. Он стал губернатором и продвинул инициативу, чтобы забрать у города эти 10% от НДФЛ (3,5 миллиарда рублей), которые Новосибирску были необходимы. Я вижу, что таким образом показали оппозиционному мэру: «Смотри, как мы можем». И никто не мог бы помешать, если бы захотели забрать не 10%, а 20%. Новосибирск тотально зависим от вышестоящих органов власти. И мэр, фактически, вынужден, чтобы город развивался или просто существовал, иметь выстроенные отношения с вышестоящей властью.

Время, когда бюджет сократился из-за такого решения, было очень непростым. Но, на удивление, мы достойно прошли этот этап. Могу выделить несколько моментов. Выработаны определенные приоритеты, которым Анатолий Евгеньевич привержен. Конечно, главное — это то, что было построено 50 детских садов за семь лет. Возвели 16 школ, сейчас, конечно, надо еще больше. Появился новый подход к зеленым зонам: Михайловская набережная, дисперсный парк на Затулинке. В этом году будет реализован проект по Заельцовскому парку, в следующем планируется реконструкция у реки Каменка, превращение территории в хорошо благоустроенную зону. Это то, что действительно влияет на облик города. Я очень надеюсь, что эта направленность на улучшение зеленых зон продолжится.



Что касается точек роста, то мы остро нуждаемся в новой снегоуборочной технике, ее нужно в разы больше. Мы видим эту проблематику. Когда я стал депутатом горсовета, первое, во что вник, это работа дорожного комплекса. Я был поражен тем, сколько искусственных проблем создается, в том числе законодательством.



Я вижу, что благодаря принципиальной позиции Анатолия Локтя город получает дополнительные ресурсы. После того как у нас были проблемы с бюджетом, он значительно увеличился, но и город вырос. Думаю, что главная заслуга Анатолия Евгеньевича в том, что в непростых условиях он планомерно занимается выполнением одной из ключевых задач мэра — привлечением ресурсов в город. Отсюда мы видим, что у нас строятся школы, появляются дороги.