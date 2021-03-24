Депутаты горсовета приняли генплан Новосибирска до 2030 года

Сегодня, 24 марта, депутаты горсовета Новосибирска приняли генеральный план города. Решение поддержали
Против принятия генерального плана выступала депутат от коалиции «Новосибирск-2020» Светлана Каверзина. Однако ее предложение отклонили.
До 2030 года предусмотрена реконструкция 23 детских садов и строительство 136 новых на
— К 2030 году в радиусе пешеходной доступности линий внеуличного пассажирского транспорта будет проживать 73,4% жителей города, — говорится в презентации Алексея Нестеркина, одного из разработчиков генплана, главного архитектора МКУ «Институт градостроительного планирования».
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил депутатам поддержать принятие генплана.
За генплан в первом чтении проголосовали 43 депутата, 5 высказались против. Во втором чтении за него проголосовали 40 членов горсовета.
НГС публиковал колонку главы движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева об изменениях в генплане города. Он объяснил, почему новый документ могут использовать для махинаций с землей.
Публичные слушания генерального плана проходили в прошлом году. Тогда говорилось о том, что на левом берегу планируют построить Юго-Западный транзит по пойме реки Тулы с развязкой на Тещином языке. Также там предлагали построить три новые станции метро и два новых транспортных узла. Один из них — на станции метро «Спортивная». В Академгородке запланировали новую железнодорожную станцию. Также говорилось о том, что надо строить станцию метро «Северная» за площадью Калинина, заменять заводы жильем и развивать набережную Нахаловки в Центральном округе.