Депутаты горсовета приняли генплан Новосибирска до 2030 года

Сегодня, 24 марта, депутаты горсовета Новосибирска приняли генеральный план города. Решение поддержали 43 депутата из 48 .

Против принятия генерального плана выступала депутат от коалиции «Новосибирск-2020» Светлана Каверзина. Однако ее предложение отклонили.

До 2030 года предусмотрена реконструкция 23 детских садов и строительство 136 новых на 29 300 мест. Также планируется создать 77 новых школ и реконструировать 36 учреждений. Их общая вместимость составит 71 600 мест.



— К 2030 году в радиусе пешеходной доступности линий внеуличного пассажирского транспорта будет проживать 73,4% жителей города, — говорится в презентации Алексея Нестеркина, одного из разработчиков генплана, главного архитектора МКУ «Институт градостроительного планирования».