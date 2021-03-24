«Он одобряет махинации с землей»: для чего нужен генплан города и почему вокруг него столько шума

На сессию совета депутатов 24 марта вынесли проект изменения генерального плана Новосибирска до 2030 года. Фактически это новый документ, гораздо более подробный и приближенный к реальности. И главное: он более наглядно отражает текущую городскую политику и учитывает интересы строительного бизнеса.



Как работает градостроительное планирование в городе?



Первый уровень. Генеральный план города — это основной документ пространственного планирования. Это то, как город должен выглядеть к 2030 году. В нем описаны лишь основные зоны: промышленность, жилье, коммерция или смешанные. Это примерное расположение будущих объектов.



Второй уровень. Проект планировки (далее ПП) — это уточнение генплана на конкретной территории с точностью до участка, с красными линиями, всеми дорогами и точным расположением объектов. Теоретически он не должен противоречить генеральному плану.



Третий уровень. Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Это документ, который принимается и с учетом текущего использования участков, и с учетом генплана, и ПП. Это не документ планирования, а указание на то, какие объекты и по каким параметрам можно строить на конкретном участке.

