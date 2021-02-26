Мэр Новосибирска подписал проект генплана — сколько жилья и дорог он позволяет построить

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал проект генерального плана города, над которым работали почти два года. Его передали депутатам, они обсудят документ на сессии в марте.



— Зарезервированы площадки, которые позволят построить порядка 21,5 млн кв. м жилья. Утверждены границы 123 территорий для комплексного устойчивого развития общей площадью 637 га. Предусмотрена реновация аварийного фонда. Под транспортную инфраструктуру отведена этапность строительства новых дорог, реконструкция старых, совершенствование транспортного каркаса, что очень важно для разрешения проблемы пробок. Это более 80 дорог и новых развязок, — рассказал Анатолий во время пресс-конференции 26 февраля.