Где в Новосибирске готовят новую точечную застройку — 4 места, судьба которых решится на днях

Общественник рассказал о новой точечной застройке в Новосибирске
До 15 ноября на сайте электронной демократии Новосибирской области идут общественные обсуждения по целому ряду участков, где вот-вот должна начаться стройка. Застройщики попросили разрешения отклониться от предельных параметров строительства на 25 таких территориях. Как правило, просьбы у новосибирских девелоперов одни и те же: тут построить повыше, там пошире, здесь — урезать парковки или общие зоны. По мнению координатора движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева, в перечне заявок есть несколько особенно важных — необоснованных, потенциально конфликтных или попросту необъяснимых. Подробнее — в материале Лизы Пичугиной.
Если в каких-то сферах на время пандемии жизнь и замерла, то точно не в строительстве. Банки сообщают о рекордах по выдаче ипотечных кредитов, которые идут прежде всего на оплату квартир в новостройках, и новые проекты не заставляют себя ждать. Застройщики начинают осваивать новые участки, но вписываются в них не всегда, и отклонения приходится согласовывать с горожанами. Это один из немногих случаев, когда новосибирцы могут повлиять на ситуацию с застройкой в своих районах.
Сейчас на общественные обсуждения, которые из-за пандемии идут на региональном сайте электронной демократии, вынесено 25 вопросов, но самых острых, по мнению координатора движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева, — четыре. Объясняем, что с этими предложениями не так, действительно ли они могут сказаться на качестве жизни горожан и как эти предложения объясняют сами застройщики.
Строительство на Чаплыгина, 92 — новостройка вместо авангардного дома
Территория, где год назад снесли недооцененный авангардный дом-коммуну, — одно из главных больных мест центра Новосибирска. Весной прошлого года ходили слухи, что на его месте хотят построить 40-метровую высотку — это приблизительно 12 этажей. Главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин тогда обещал, что высотность новостройки будут контролировать. И именно 12 этажей вместо разрешенных нормативами 8 застройщик, компания «САТ», просит одобрить — а заодно увеличение коэффициента плотности застройки с 2,5 до 3,61 и уменьшение территории общего пользования.
— Было приложено немало усилий, чтобы передвинуть границу охранной зоны, и теперь на участок действует только стандартное ограничение для жилых домов в Новосибирске — 8 этажей на участке площадью до 3500 квадратных метров, — заметил Михаил Рязанцев. — Сейчас застройщик пытается перепрыгнуть и этот барьер, попутно повышая и коэффициент плотности застройки.
По его расчетам, если застройщик получит «добро» на свое предложение, то сможет построить 2878 дополнительных квадратных метров квартир и продать их при рыночной цене в этом районе около 100 тысяч рублей за квадрат за 280 миллионов рублей. Если считать в целом, получится 936 миллионов.
Новосибирский архитектор Игорь Поповский говорит, что по существующим параметрам построить полноценное жилье в этом месте нельзя — только апартаменты, которым формально не нужны ни двор, ни парковки.
— Я смотрел проект корректировки охранных зон, видел ландшафтно-визуальный анализ, который позволяет на углу Каменской и Чаплыгина повысить этажность. Видимо, там они хотят сделать высотную доминанту, — предполагает архитектор. — По корректировке охранных зон они не могут рядом с домом «Сибзолото» построить высотную часть.
Впрочем, считает Игорь Поповский, в масштабах города повышение высотности на 4 этажа в этом месте никакой катастрофы не создаст. А вот как застройщик будет обеспечивать будущих жителей придомовой инфраструктурой — вопрос.
Связаться с компанией «САТ» не удалось. В прошлом НГС предполагал, что компания может быть связана с ГК «Расцветай», но ни тогда, ни сейчас в холдинге не прокомментировали проект, в том числе не ответили, входит ли он в число проектов группы.
Высотка на площади Райсовета
Интерес к территории возле парка Кирова на левом берегу не утихает второй год. Сперва спор разгорелся вокруг строительства супермаркета на территории, которую местные жители привыкли считать парком, потом спортивный центр решили заменить жилым домом. В этом году разрешение на строительство жилого комплекса на площади Райсовета получила дочерняя компания группы «Береговое».
По документам здесь должны построить
— Что изменилось? Во-первых, участок стал аж на 50 квадратов больше и сменил кадастровый номер, — комментирует Михаил Рязанцев. — Во-вторых, увеличение коэффициента плотности застройки позволит дополнительно возвести 3961 квадратный метр квартир и продать их при рыночной цене 70 тысяч рублей за квадрат за 277 миллионов. Хорошая прибавка к выручке.
Официальная причина — то, что у участка неудобная конфигурация и инженерно-геологические характеристики неблагоприятны для застройки. В «Береговом» комментировать это отказались.
Архитектор Игорь Поповский предположил, что помешать застройщику построить уже разрешенный дом могли расположенные на участке инженерные сети. Хотя он сомневается, что для компании это могло стать сюрпризом: обычно застройщики отдают себе отчет в том, какую территорию берут в освоение.
Другая возможная причина — будущий шум.
— Это место будет сильно реконструировано в будущем, — пояснил Игорь Поповский. — Там будет гигантская развязка, связанная с четвертым мостом, и, если так можно выразиться, будет весело: с одной стороны парк, с другой стороны — ситуация напряженная [на дороге]. Развязка повышает уровень шума, часть участка попадает под это, дом надо отодвинуть — возникает негативный фактор.
Зато жителям этого дома наверняка будет очень удобно выезжать куда угодно, заметил архитектор.
Эконом-дома у лесопарка
Новосибирцы каждую стройку в городе готовы обозвать точечной, но на огромный микрорайон с таким, конечно, не замахнешься. Как правило, в микрорайонах на окраинах огромные дворы, много места и бесплатные парковки. Но Михаил Рязанцев заметил предложение компании «ВИРА-Строй» возвести в «Матрёшкином дворе» на Южно-Чемском жилмассиве больше квартир при нормативной площади: по расчету плотности застройки, вместо 368 — 431. То есть увеличить число людей в отдаленном районе и нагрузку на дороги, подчеркивает координатор «Искалеченного Новосибирска».
В компании-застройщике такое решение объяснили особенностями спроса на квартиры.
— Мы получаем большое количество заявок на покупку
Игорь Поповский отметил, что в масштабе микрорайона это на его плотность мало повлияет, но подчеркнул, что в целом такие предложения не поддерживает.
Подозрительная стройка у метро
Единственный выбивающийся из череды уплотнительной застройки случай — предложение компании «МегаСтрой» застроить не положенные 25% участка на пересечении улиц Бориса Богаткова и Есенина, а 13%. То есть застроить примерно 400 квадратных метров на участке площадью в 3,1 тысячи квадратов.
— Это очень странно, если учесть, что участок находится всего в 850 метрах от метро, — заметил Михаил Рязанцев. — Использовать так мало золотой земли у метро? Это больше похоже на земельные махинации с выкупом по кадастровой цене вместо рыночной.
Участок у компании в аренде, он предназначен для строительства торгового центра, и на нем уже есть свайное поле. В пояснении к заявке застройщик отмечает, что строительству по нормам мешают пресловутые инженерные сети: по словам Игоря Поповского, в советское время их прокладывали как попало, без учета будущей застройки. Но дать дополнительное пояснение корреспонденту НГС директор «МегаСтроя» Игорь Таскаев отказался.
Архитектор Игорь Поповский, комментируя это предложение, отметил, что лазейку, которая позволяет застройщикам получать без торгов землю по кадастровой стоимости, придумали в свое время городские депутаты.
— По сути, с логикой здесь всё правильно, но оформленный участок могут перепродать, — объясняет архитектор. — А покупателя уже не привлечь. Это ресурс для земельной спекуляции, потому что законодательно-то они ничего не нарушают. Видимо, [депутаты] хотели сделать так, чтобы [землю] скупали те, кого мы знаем. В этом можно усматривать коррупцию и домысливать что угодно, но связано это с дефицитом земли. Но та мера, которая сейчас принята, — неправильная.
Но для того, чтобы изменить эту систему, депутатам потребуется немало времени. Сейчас на ситуацию могут повлиять горожане — мы публиковали подробную инструкцию, как это можно сделать, даже не выходя из дома, в конце авторской колонки Михаила Рязанцева.
Ранее Михаил Рязанцев подробно рассказывал, как под видом гостиниц, парковок и НИИ строят жилые дома, — прочитайте его колонку о хитрых строителях.
Также он помог нам сделать любопытный тест, посвященный зданиям-оборотням. Пять загадочных зданий, которые по документам и в жизни — совершенно разные. Попытайтесь угадать, что внутри.