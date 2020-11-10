Где в Новосибирске готовят новую точечную застройку — 4 места, судьба которых решится на днях

— Было приложено немало усилий, чтобы передвинуть границу охранной зоны, и теперь на участок действует только стандартное ограничение для жилых домов в Новосибирске — 8 этажей на участке площадью до 3500 квадратных метров, — заметил Михаил Рязанцев. — Сейчас застройщик пытается перепрыгнуть и этот барьер, попутно повышая и коэффициент плотности застройки.



По его расчетам, если застройщик получит «добро» на свое предложение, то сможет построить 2878 дополнительных квадратных метров квартир и продать их при рыночной цене в этом районе около 100 тысяч рублей за квадрат за 280 миллионов рублей. Если считать в целом, получится 936 миллионов.



Новосибирский архитектор Игорь Поповский говорит, что по существующим параметрам построить полноценное жилье в этом месте нельзя — только апартаменты, которым формально не нужны ни двор, ни парковки.



— Я смотрел проект корректировки охранных зон, видел ландшафтно-визуальный анализ, который позволяет на углу Каменской и Чаплыгина повысить этажность. Видимо, там они хотят сделать высотную доминанту, — предполагает архитектор. — По корректировке охранных зон они не могут рядом с домом «Сибзолото» построить высотную часть.

