В Правительстве России пять новых министров. Кто эти люди?

Государственная дума одобрила кандидатуры новых министров, предложенные главой кабмина Михаилом Мишустиным. Новым министром энергетики стал Николай Шульгинов, глава «РусГидро». Его предшественник на этом посту Александр Новак займет пост вице-премьера Правительства РФ.
Шульгинов работает в энергетике с 1975 года, ранее он занимал руководящие посты в «Ставропольэнерго», «ЕЭС России», пишет «Российская газета». Главной задачей сферы энергетики в России Шульгинов назвал обеспечение внутреннего рынка качественными источниками энергии. Вторая задача — сохранение лидирующего положения России в энергосфере.
Министром транспорта избран Виталий Савельев, руководитель «Аэрофлота». Ранее федеральные СМИ писали, что, по оценке правительства, именно гражданская авиация является слабым местом в работе Минтранса. Новый руководитель должен заняться в том числе и этой проблемой. По словам Савельева, одна из ключевых задач для него — повышение безопасности дорожного движения. Предыдущий министр транспорта Евгений Дитрих покинул пост
Пост министра природных ресурсов РФ займет Александр Козлов, бывший глава Минвостокразвития. Дмитрий Кобылкин, занимавший ранее кресло главы Минприроды, уволен. Ему уже предложен пост в генсовете «Единой России».
Главой Министерства развития Дальнего Востока и Арктики станет Алексей Чекунков, прежде он был директором Фонда развития Дальнего Востока. Чекунков намерен добиться повышения темпов ввода жилья в регионе в
Новым министром строительства станет Ирек Файзуллин. До этого он десять лет был на аналогичной должности в Татарстане, а последнее время занимал пост замминистра строительства и ЖКХ. Его предшественник Владимир Якушев возвращается на Урал — ему предложено стать полномочным представителем Президента в Уральском федеральном округе. Новый министр продолжит изменение СНиПов и ГОСТов и разработку новых строительных нормативов.
Отметим, что это первые глобальные перестановки в новом кабинете министров. В начале