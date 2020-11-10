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В Правительстве России пять новых министров. Кто эти люди?

Госдума впервые справилась с новой функцией — одобрила изменения в кабмине

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9 ноября Владимир Путин уволил прежних министров, в этот же день появились кандидатуры на освободившиеся кресла

9 ноября Владимир Путин уволил прежних министров, в этот же день появились кандидатуры на освободившиеся кресла

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Государственная дума одобрила кандидатуры новых министров, предложенные главой кабмина Михаилом Мишустиным. Новым министром энергетики стал Николай Шульгинов, глава «РусГидро». Его предшественник на этом посту Александр Новак займет пост вице-премьера Правительства РФ.

Шульгинов работает в энергетике с 1975 года, ранее он занимал руководящие посты в «Ставропольэнерго», «ЕЭС России», пишет «Российская газета». Главной задачей сферы энергетики в России Шульгинов назвал обеспечение внутреннего рынка качественными источниками энергии. Вторая задача — сохранение лидирующего положения России в энергосфере.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Николай Шульгинов на приеме у Владимира Путина в <nobr class="_">2015 году</nobr>

Николай Шульгинов на приеме у Владимира Путина в 2015 году

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Министром транспорта избран Виталий Савельев, руководитель «Аэрофлота». Ранее федеральные СМИ писали, что, по оценке правительства, именно гражданская авиация является слабым местом в работе Минтранса. Новый руководитель должен заняться в том числе и этой проблемой. По словам Савельева, одна из ключевых задач для него — повышение безопасности дорожного движения. Предыдущий министр транспорта Евгений Дитрих покинул пост 9 ноября. Предполагается, он будет врио главы Белгородской области.

У Виталия Савельева есть опыт работы в кабмине: в <nobr class="_">2004–2007 годах</nobr> он занимал пост замминистра экономического развития и торговли

У Виталия Савельева есть опыт работы в кабмине: в 2004–2007 годах он занимал пост замминистра экономического развития и торговли

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Пост министра природных ресурсов РФ займет Александр Козлов, бывший глава Минвостокразвития. Дмитрий Кобылкин, занимавший ранее кресло главы Минприроды, уволен. Ему уже предложен пост в генсовете «Единой России».

Козлов переходит из Минвостокразвития в Минприроды. Делами Дальнего Востока он занимался с <nobr class="_">2018 года</nobr>, еще в правительстве Медведева

Козлов переходит из Минвостокразвития в Минприроды. Делами Дальнего Востока он занимался с 2018 года, еще в правительстве Медведева

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Главой Министерства развития Дальнего Востока и Арктики станет Алексей Чекунков, прежде он был директором Фонда развития Дальнего Востока. Чекунков намерен добиться повышения темпов ввода жилья в регионе в 1,6 раза, пишет «Российская газета».

Чекунков ранее&nbsp;признан одним из ведущих экспертов России в инвестиционной сфере, руководил рядом инвесткомпаний

Чекунков ранее признан одним из ведущих экспертов России в инвестиционной сфере, руководил рядом инвесткомпаний

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Новым министром строительства станет Ирек Файзуллин. До этого он десять лет был на аналогичной должности в Татарстане, а последнее время занимал пост замминистра строительства и ЖКХ. Его предшественник Владимир Якушев возвращается на Урал — ему предложено стать полномочным представителем Президента в Уральском федеральном округе. Новый министр продолжит изменение СНиПов и ГОСТов и разработку новых строительных нормативов.

До того как перейти в федеральный Минстрой, Файзуллин десять лет возглавлял Минстрой Татарстана

До того как перейти в федеральный Минстрой, Файзуллин десять лет возглавлял Минстрой Татарстана

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Отметим, что это первые глобальные перестановки в новом кабинете министров. В начале 2020 года, после послания Владимира Путина Федеральному собранию, правительство под руководством Дмитрия Медведева ушло в отставку. В качестве причин называлась слабая работа кабмина по национальным проектам. Новое правительство возглавил бывший руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. По новой Конституции, кандидатуры министров и их заместителей (за исключением МИД и силовиков) предлагает председатель правительства, их утверждает Госдума.

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ГосдумаМинприродыМинстройМихаил Мишустинправительство РФМинтранс РФ
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