В Правительстве России пять новых министров. Кто эти люди?

Министром транспорта избран Виталий Савельев, руководитель «Аэрофлота». Ранее федеральные СМИ писали, что, по оценке правительства, именно гражданская авиация является слабым местом в работе Минтранса. Новый руководитель должен заняться в том числе и этой проблемой. По словам Савельева, одна из ключевых задач для него — повышение безопасности дорожного движения. Предыдущий министр транспорта Евгений Дитрих покинул пост 9 ноября . Предполагается, он будет врио главы Белгородской области.

