Первым делом комбатанты: участники СВО получили особые права при трудоустройстве

Владимир Путин 12 декабря подписал обновленный закон «О занятости населения». Документ уже размещен на портале официального опубликования правовых актов. Среди прочего в законе прописано, что бывшие участники специальной военной операции и члены их семей получат право на приоритетное трудоустройство. Закон вступит в силу с января 2024 года.
Также сегодня Владимир Путин подписал закон, позволяющий социальным предпринимателям из сферы малого и среднего бизнеса получать господдержку за трудоустройство демобилизованных участников СВО. Этот документ уже вступил в силу — он начинает действовать со дня официального опубликования. Прежде на такую поддержку могли рассчитывать малые и средние предприятия, которые принимают на работу пенсионеров, инвалидов и ряд других категорий граждан.
Прежде власти уже приняли ряд льгот для членов семей участников спецоперации. Так, их детей должны зачислять в первоочередном порядке в школы и детские сады, обеспечивать местами в летних оздоровительных лагерях. Кроме того, участники СВО и их дети поступают в вузы на бюджетные места по отдельной квоте.