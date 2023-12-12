freedom
СЕЙЧАС -28°С
Пробки 5/10
usd 90.98
eur 98.08
СрочноНовосибирца арестовали за аварию с туристами
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

Первым делом комбатанты: участники СВО получили особые права при трудоустройстве

Закон распространяется также на членов их семей

852

Предполагается, что новые законы будут способствовать социализации демобилизованных

Поделиться

Владимир Путин 12 декабря подписал обновленный закон «О занятости населения». Документ уже размещен на портале официального опубликования правовых актов. Среди прочего в законе прописано, что бывшие участники специальной военной операции и члены их семей получат право на приоритетное трудоустройство. Закон вступит в силу с января 2024 года.

Также сегодня Владимир Путин подписал закон, позволяющий социальным предпринимателям из сферы малого и среднего бизнеса получать господдержку за трудоустройство демобилизованных участников СВО. Этот документ уже вступил в силу — он начинает действовать со дня официального опубликования. Прежде на такую поддержку могли рассчитывать малые и средние предприятия, которые принимают на работу пенсионеров, инвалидов и ряд других категорий граждан.

Прежде власти уже приняли ряд льгот для членов семей участников спецоперации. Так, их детей должны зачислять в первоочередном порядке в школы и детские сады, обеспечивать местами в летних оздоровительных лагерях. Кроме того, участники СВО и их дети поступают в вузы на бюджетные места по отдельной квоте.

РаботаЛьготыЛьготы для участников СВОУчастники СВО
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter