«Всем хорошо, если все согласны»: новосибирец снял фильм об администраторе БДСМ-отеля, куда людей приводят на поводке

Новосибирский журналист Дмитрий Кабанов снял фильм о администраторе БДСМ-отеля. Историю о необычной профессии сибирячки опубликовал канал «Люди как люди». Новосибирец регулярно снимает фильмы о людях с необычными профессиями и увлечениями.
— Я узнал о своей героине в баре, где работает моя знакомая. Она рассказала о своих необычных клиентах и привела в пример Надежду, которая работает администратором в БДСМ-отеле, — объясняет Дмитрий Кабанов. — Это был самый быстрый фильм в плане подготовки из всех, что снимал. Ушло часа 3. Потому, что руководство отеля было не против, чтобы мы сделали материал, но важное условие было — чтобы посетители нас не видели. Старались все быстро сделать.
Надежда работает администратором БДСМ-отеля. Необычную вакансию ей нашел муж. Она прошла собеседование и влюбилась в это место. По словам сибирячки, их отель расположен в обычном многоэтажном доме. Годами они выстраивали хорошие отношения с местными жителями. Гости между собой не пересекаются.
— В нашем отеле можно все. Если всем хорошо, если все согласны. Оргия — это нормально...Люди сюда ходят, чтобы расслабиться, не напрягаться, что кто-то что-то услышит или узнает. Клиенты отеля — пары от 30 до 40. Они уже все с друг другом попробовали, поизучали, им охота что-то новое. Приезжают отдохнуть от детей, попробовать игрушки разные. Приходят люди пенсионного возраста, очень взрослые пары. Одни приезжали праздновать годовщину, — объясняет женщина.
Надежда утверждает — это место для любви, тематических свиданий для пар, а не для измен своим половинкам. Хотя бывают и своеобразные посетители. Некоторым даже приходится отказывать. Например, если администратор видит, что гость неадекватный.
— Безопасность исходит от администратора. Ты это все контролируешь. Не всегда можешь среагировать — кричит человек от удовольствия или от боли. Мы ни в коем случае не подслушиваем, но, тем не менее. Администратор устраивает безопасность гостей, — говорит Надежда.
Например, если молодая девушка приезжает в отель со взрослым брутальным мужчиной и выглядит напуганной, хотя ей все интересно, провожая ее в номер, администратор просит не запирать дверь изнутри, чтобы в случае чего помочь. Сотрудницы знают предпочтение каждого гостя, номер готовят индивидуально — кому-то нужно включить романтичную музыку и зажечь свечи, кому-то — убрать все игрушки, так как они с чемоданами приезжают. Как-то приехала семья с детьми — они не поняли тематику заведения, выслушали разъяснения и обещали вернуться уже одни.
— Одной женщине супруг делает сюрприз, большая вечеринка, и приезжает с еще 6 мужчинами, они ей дарят подарки, она счастлива. Есть случаи, когда супруги заказывают мужьям стриптизерш, есть семейные пары — муж привозит свою супругу на ошейнике с поводком. Выгружает ее из багажника машины, проводит в отель с закрытыми глазами, — приводит примеры портье.
Самой большой популярностью в отеле пользуются секс-качели. Для клиентов имеется много необычных нарядов и аксессуаров — кожаные юбки и лифы, маски в виде кошечек и зайчиков, всевозможные ударные девайсы тематики БДСМ.
На профессию женщина не жалуется — говорит, только переживает из-за профдеформации — по ее словам, темой секса она перенасытилась.
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