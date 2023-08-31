«Всем хорошо, если все согласны»: новосибирец снял фильм об администраторе БДСМ-отеля, куда людей приводят на поводке

— Безопасность исходит от администратора. Ты это все контролируешь. Не всегда можешь среагировать — кричит человек от удовольствия или от боли. Мы ни в коем случае не подслушиваем, но, тем не менее. Администратор устраивает безопасность гостей, — говорит Надежда.



Например, если молодая девушка приезжает в отель со взрослым брутальным мужчиной и выглядит напуганной, хотя ей все интересно, провожая ее в номер, администратор просит не запирать дверь изнутри, чтобы в случае чего помочь. Сотрудницы знают предпочтение каждого гостя, номер готовят индивидуально — кому-то нужно включить романтичную музыку и зажечь свечи, кому-то — убрать все игрушки, так как они с чемоданами приезжают. Как-то приехала семья с детьми — они не поняли тематику заведения, выслушали разъяснения и обещали вернуться уже одни.