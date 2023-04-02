«Думала, заработаю и уйду, но нет»: администратор вебкам-студии — о влиянии на бизнес ковида и СВО и доходе в 300 тысяч

«Не упусти свой шанс на безбедную жизнь», «высокооплачиваемая работа» — спам-реклама о заработке в вебкам-студиях заполонила поисковики и сервисы по размещению вакансий в Новосибирске, на которые откликаются молодые девушки. Развивающийся онлайн-бизнес обещает высокие зарплаты и гибкий график, но что на самом деле получают работницы? Администратор вебкам-студии в Новосибирске на условиях анонимности рассказала НГС о тонкостях работы в виртуальном бизнесе и о самом прибыльном для сферы дне в году.
Почему девушки идут в вебкам-бизнес и сколько можно в нем заработать
Создать вебкам-студию можно как в квартире, так и в офисе или загородном доме, было бы желание. У нас в Новосибирске такие студии на каждом углу, их постоянно открывают и закрывают, узнать точное количество невозможно. А ведь и не у каждой есть свой сайт. Из-за этого в городе так много объявлений для девушек — новым работодателям надо набирать моделей.
Для девушек вебкам — легкий способ заработка денег, иначе бы они и не приходили в эту нишу. Не думаю, что есть женщины, которые любят просто так демонстрировать себя на камеру. Я сама начала работать моделью в вебкам-студии в поиске высокого дохода. Думала, что заработаю достаточно денег и уйду, но нет — устроилась администратором и осталась.
Я пришла в вебкам-бизнес в 2020 году, когда в стране ввели ограничения из-за коронавирусной инфекции. Заработок модели на тот момент составлял от
COVID-19, специальная военная операция и самый прибыльный день в году
Во время COVID-19 в сфере вебкама были хорошие деньги. Из-за ограничений люди сидели дома, и для нас это был огромный плюс. Все смотрят сайты и тратят на нас свои средства — многие бизнесы страдали, но не вебкам. В тот период в эту сферу деятельности пришло много людей в поисках хороших денег. Когда ограничения начали снимать, доход снизился, но не значительно.
Всё изменилось в 2022 году.
В эту дату многие девушки выходят на видеотрансляцию как на ненормированный день, зрители пьяные и могут дать моделям деньги просто так, даже если ты сидишь и лишь улыбаешься.
После начала специальной военной операции в стране на нас ввели санкции, как бы это не звучало. В России заблокировали два самых ходовых по потоку зрителей сайтов, они были «основными» для моделей, денежными. Остались и другие, естественно, но заработок сильно снизился. После начала СВО многие ушли из сферы вебкам-бизнеса, некоторые студии не смогли пережить новые экономические условия и закрылись. Так в городе перестала существовать вебкам-студия, которая работала более 10 лет — я сама ушла из нее в феврале 2022 года.
Мой доход в 200–300 тысяч рублей упал до
Штрафы, график, должностные обязанности моделей вебкам-студий
В студии, где я работаю администратором, моделям выстраивают график 5/2 с плавающими выходными. Смены делятся на дневные и вечерние — девушки работают по
Система штрафов так же прозрачна, как и должностные обязанности. Модели не должны принимать алкоголь и наркотики во время трансляций — в случае выявления нарушений их увольняют. Еще одним запретом являются платежные системы, которые не входят в стандартный набор студии, — девушку могут уволить и лишить зарплаты. Спать во время смены моделям также запрещено.
Кроме того, во время работы моделям вебкам-студий вводят ограничения по использованию соцсетей, чтобы их не могли найти зрители видеотрансляций. В студии, где я работаю администратором, запрет действует на «ВКонтакте» и Instagram (деятельность запрещена в РФ) — профиль в последнем мы рекомендуем закрыть для того, чтобы избежать раскрытия данных. Лишние разговоры о работе также не приветствуются.
Добавлю, минимальный заработок девушки в вебкам-студии за сутки —
Еще одна история о вебкаме — жительницы Новосибирска Юлии. Она считает, что вебкам помог ей найти себя и избавиться от наркозависимости.