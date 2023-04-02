«Думала, заработаю и уйду, но нет»: администратор вебкам-студии — о влиянии на бизнес ковида и СВО и доходе в 300 тысяч

Почему девушки идут в вебкам-бизнес и сколько можно в нем заработать

Создать вебкам-студию можно как в квартире, так и в офисе или загородном доме, было бы желание. У нас в Новосибирске такие студии на каждом углу, их постоянно открывают и закрывают, узнать точное количество невозможно. А ведь и не у каждой есть свой сайт. Из-за этого в городе так много объявлений для девушек — новым работодателям надо набирать моделей.



Для девушек вебкам — легкий способ заработка денег, иначе бы они и не приходили в эту нишу. Не думаю, что есть женщины, которые любят просто так демонстрировать себя на камеру. Я сама начала работать моделью в вебкам-студии в поиске высокого дохода. Думала, что заработаю достаточно денег и уйду, но нет — устроилась администратором и осталась.

