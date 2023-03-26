«Поворачиваюсь, а она руку в себя засунула»: администратор вебкам-студии — о работе, отношениях и просьбах зрителей

Как девушка попала в вебкам

Вебкам — онлайн-бизнес, основанный на видеотрансляциях, где модель общается со зрителем в чате. Последних работницы вебкам-студий называют мемберами — этот термин не раз прозвучал во время беседы с Юлией. Встреча с сибирячкой прошла в центре Новосибирска в Первомайском сквере: заводить разговор с откровениями о работе в заведении, где полно людей, девушке не хотелось.



Наша беседа началась на лавочке. Несмотря на готовность поддерживать диалог, сибирячка отвечала достаточно осторожно, без ярких деталей и уклончиво. Девушка переехала в Новосибирск после окончания школы, с 17 до 18 лет работала в общепите, а после попала в вебкам. До того как стать моделью, Юлия познакомилась с парнем, с которым вместе начала употреблять наркотики.

