«Поворачиваюсь, а она руку в себя засунула»: администратор вебкам-студии — о работе, отношениях и просьбах зрителей

Жительница Новосибирска Юлия (имя изменено по ее просьбе) до переезда в город жила в одном из регионов Сибири. Девушка с 18 лет трудится в вебкам-студиях и считает, что работа помогла ей найти себя и избавиться от наркозависимости. НГС поговорил с Юлией и узнал, сколько зарабатывают модели в вебкаме, какие просьбы могут выполнять на трансляциях, а также влияет ли такой род деятельности на отношения с партнером.
Как девушка попала в вебкам
Вебкам — онлайн-бизнес, основанный на видеотрансляциях, где модель общается со зрителем в чате. Последних работницы вебкам-студий называют мемберами — этот термин не раз прозвучал во время беседы с Юлией. Встреча с сибирячкой прошла в центре Новосибирска в Первомайском сквере: заводить разговор с откровениями о работе в заведении, где полно людей, девушке не хотелось.
Наша беседа началась на лавочке. Несмотря на готовность поддерживать диалог, сибирячка отвечала достаточно осторожно, без ярких деталей и уклончиво. Девушка переехала в Новосибирск после окончания школы, с 17 до 18 лет работала в общепите, а после попала в вебкам. До того как стать моделью, Юлия познакомилась с парнем, с которым вместе начала употреблять наркотики.
— Убивались пять дней в неделю, у меня разрушились зубы, потому что мы только торчали и не ели. На тот момент я работала кассиром в общепите, где получала около 18 тысяч рублей. Торчала как проклятая, об этом узнали родители и забрали домой на несколько месяцев на лечение, — рассказала девушка. — Я пообещала, что больше не буду, рассталась с парнем и вернулась в город, а затем пришла в вебкам моделью. Там на такие «развлечения» не было времени, да и деньги не хотелось спускать. Решила заработок направлять в себя.
Предложение о работе Юлии поступило в соцсетях — девушка несколько месяцев думала, стоит ли ей работать в теневом бизнесе. Ее ответа ждали: кадры в этой сфере нужны всегда.
— Я то хотела пойти к ним на собеседование, то уходила от ответа. Когда пришла в первый раз в вебкам-студию и сделала за день свою недельную зарплату с предыдущего места работы, подумала, что остаюсь, — смеясь, говорит девушка. — Первые деньги потратила на восстановление разрушенных зубов, затем начала откладывать часть зарплаты в копилку.
Первый опыт, запросы зрителей и зарплата
По словам сибирячки, первая вебкам-студия, в которой она трудилась, находилась в обычном офисе. В нём разместили две комнаты, в каждой из которых обустроили по три рабочих места для девушек — их отгородили ширмами. Душа и ванной комнаты не было, а всё помещение приходилось убирать самостоятельно.
— Мы были прикрыты, но могли видеть друг друга. Самый ужасный опыт. Помню, как-то раз через ширму от меня была девушка. В один момент я поворачиваюсь, а она руку в себя засунула. Когда я уходила с работы, не думала, что вернусь в эту сферу, потому что представляла все студии такими, — вспоминает Юлия.
Между тем сибирячка уточнила, что проработала в первой студии около полугода, а затем нашла новое место. Следующая вебкам-студия расположилась в четырехэтажном коттедже: в здании у моделей были «свои» закрепленные комнаты с оборудованием и клининг. По словам сибирячки, во время трансляций модели и зрители могут вести разговоры о разном: от сексуальных фантазий до бытовых ситуаций.
— Разброс тем может быть разным, желания мемберов тоже не всегда угадаешь. Некоторые из них могут купить приватный чат на трансляции для разговоров, а кто-то попросит жести, — уточняет Юлия. — Типичные желания зрителей: ноги показать, ахэгао (высунутый язык и закатившиеся глаза — термин в японской порнографии, описывающий выражение лица во время оргазма. — Прим. ред.) и мастурбация. Во время своих трансляций я была перед камерой одна, но бывает, что зрители видят нескольких моделей.
По словам девушки, она проработала моделью полтора года, а после решила сменить деятельность и стала администратором вебкам-студии. Зарплата изменилась вместе с ее обязанностями: в роли модели Юлия получала от 200 до 300 тысяч в месяц, но сейчас ее заработок составляет 100 тысяч рублей. Снижение дохода она также связывает с началом специальной военной операции в стране: зарплата моделей упала примерно в два раза.
— Сейчас я еще больше люблю вебкам. Тогда я приходила и думала, что заработаю и уйду. Вначале боялась этой сферы, стеснялась, думала, что могут слить мои данные. Но сейчас я это люблю, и все знают, где я работаю, — рассказала девушка. — Эта сфера мне по душе, я нашла место, куда хочу приходить каждый день. У меня фиксированная зарплата, которая не зависит от зрителей на трансляциях.
Семья и личная жизнь
Во время беседы Юлия рассказала, как ее семья узнала о способе заработка. О том, что она работает в вебкаме, известно ее сестре и матери, но, по словам девушки, узнали они об этом не сразу.
— На сайт, где я работала, кто-то отправил фотографию моей мамы. Она ко всему относилась лояльно, говорила, что самое худшее мы уже пережили. И когда я вижу эту фотографию, думаю, если матери расскажет о моей работе чужой человек, она напишет: «Очень обидно узнать об этом от кого-то, не от тебя», — вспоминает Юлия. — Я позвонила, всё рассказала, на что она ответила: «Мне намного легче стало дышать, спасибо, что сказала». Мы с ней общаемся на эту тему, я могу при ней вспомнить истории, связанные с вебкамом. Если бы отнеслась плохо, я могла перестать с ней общаться. Но меня с пониманием поддержали.
Между тем молодой человек сибирячки долго не мог принять тот способ заработка, который та выбрала. По словам Юлии, она вступила в отношения в период, когда только начинала работать вебкам-моделью.
— Я начала врать, где работаю, сказала, что администратор в одной из студий. Ему не составило труда найти меня и спросить, почему я обманываю. Он долго не мог пережить, что я работаю моделью. Закатывал истерики, устраивал скандалы, на что я отвечала: «Хочешь меня содержать? Работай, я не буду, если ты против». Содержать меня у него полностью не получилось, — рассказывает Юлия. — Я и сама не могу сидеть дома и просить у кого-то средства. Мне нужно, чтобы это были мои деньги.
По словам девушки, со временем бойфренд смирился с ее деятельностью и разрешил работать. Иногда новосибирец даже принимал участие в составлении образов девушки для трансляций, вместе с ней ходил по магазинам, выбирал белье и одежду. Но работа моделью в вебкам-студии влияла на интимную жизнь пары.
— В период, когда я была моделью, мы сталкивались с проблемами в личной жизни. Я приходила домой после работы и понимала, что нужно уделить время своему человеку в интимном плане, но мне не хотелось, — сказала Юлия. — Вроде бы всё уже сделано там, во время трансляции, из-за чего желание отсутствовало. Бороться с этой проблемой можно только пониманием.
Юлия до сих пор состоит с молодым человеком в отношениях, место работы девушки сибиряка устраивает. Сейчас пара копит средства, чтобы отправиться в отпуск.
В прошлом году наши коллеги из E1.RU поговорили с владельцем вебкам-студии в Екатеринбурге. Мужчина рассказал, сколько стоил такой бизнес, какой доход приносил, где он искал моделей.