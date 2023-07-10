Кто у нас тут такой богатенький: рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в 2023 году (туда попала даже... швея)

IT-специалисты

Средняя зарплата: 250 тыс. руб.

Важно понимать, на такую зарплату могут претендовать разработчики уровня Senior. А NET-разработчик вполне может получать и 300 тыс. руб. в месяц.

Топ-менеджеры

Средняя зарплата: 250–400 тыс. руб.