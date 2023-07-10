Кто у нас тут такой богатенький: рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в 2023 году (туда попала даже... швея)

Конечно, обещать — не значит жениться. Так и на рынке труда. Если в вакансии указана баснословно высокая зарплата — возможно, условия ее получения близки к невыполнимым или требуют от кандидата исключительных профессиональных качеств и компетенций. Наши коллеги из MarieClaire изучили рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов в 2023 году, который составили в издании ПрофиГид. Смотрим, кто получает шестизначные суммы.
IT-специалисты
Средняя зарплата: 250 тыс. руб.
Важно понимать, на такую зарплату могут претендовать разработчики уровня Senior. А NET-разработчик вполне может получать и
Топ-менеджеры
Средняя зарплата: 250–400 тыс. руб.
Управленцы обогнали айтишников. Например, в Москве и Санкт-Петербурге менеджерам среднего и высшего эшелонов предлагают до
Летчики
Средняя зарплата: 256 тыс. руб.
Эта профессия требует от кандидатов соответствующие образование и опыт, а еще хорошее здоровье и знание иностранных языков. Для пилотов есть масса дополнительных привилегий, но и ответственность в этой сфере крайне высока (наверное, сравнима только с врачами).
Медики
Средняя зарплата: 150–400 тыс. руб.
Недавно журналисты MSK1.RU изучали зарплаты медиков в столице. Интересно, что самые большие зарплаты в Москве предлагают врачам-косметологам. В интернете можно встретить немало вакансий с окладом выше
Кроме того, сейчас особым спросом пользуются врачи — психиатры-наркологи. Нередко им готовы платить 200–300, а то и
Несмотря на то, что для врачей УЗИ в сфере гинекологии встречаются самые низкие зарплаты, в топ лидеров они тоже попали. Некоторым таким специалистам в Подмосковье обещают платить
В рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов в 2023 году также попали бухгалтеры и аудиторы, веб-дизайнеры, дальнобойщики и инженеры. Их заработная плата находится в среднем в диапазоне
Приятно видеть в списке и рабочие специальности, например, слесарю-механику в Краснодаре готовы платить до
10 фраз на собеседовании, после которых вас точно не возьмут на работу
Чтобы получить работу с высокой зарплатой, обычно нужно пройти несколько этапов собеседования. Кроме необходимой квалификации, важно не сказать на встрече с будущим руководством слишком много (но и слишком мало — тоже плохо). Недавно мы вместе с психологом Егором Смирновым собрали фразы-табу, которые точно испортят собеседование:
- «На прошлой работе сотрудники странные были, а начальник вообще себе на уме: если без настроения, то достанется всем, еще и совещания проводить любил. Бывало, засядем часа на два, он потом домой-то вовремя уходил, а нам всем задерживаться приходилось», — эти суждения покажут вас как вечно недовольного и некоммуникабельного сотрудника;
- «Я всегда быстро делал/а свою работу, и мне совсем не нравилось пересиживать лишние часы в офисе, но приходилось», — для вашего будущего руководства быстро может быть не равно качественно и результативно;
- «В целом прошлое место работы мне нравилось, но меня там совсем не ценили», — специалист по подбору персонала сразу поймет, что недооценили сотрудника, скорее всего, из-за его слабых деловых качеств.
Также работодатели не любят людей с необоснованно завышенной самооценкой и слишком универсальных специалистов:
- «А можно мне без испытательного срока? Я готов/а сразу полноценно приступить к своим обязанностям», — только не каждая компания готова взять на себя такие неоправданные риски;
- «Через сколько можно пойти на повышение?» — такой вопрос некорректен, ведь вы еще не получили даже искомое место работы;
- «Я — универсальный специалист, вам со мной повезет. Я и менеджер по продажам хороший, и маркетолог неплохой, и дизайн разработать могу», — для адекватного работодателя это предложение вряд ли прозвучит заманчиво, как и, например: «Я готов делать всё!»
На собеседовании нужно быть тактичным, внимательным и гибким. Стоит взвешивать каждую оброненную фразу и так точно говорить не стоит:
- «Что вам еще обо мне рассказать? Я всё написал/а в своем резюме», — работодателю сразу станет понятно, в каком тоне вы будете отвечать за выполненные задачи;
- «А у вас есть какие-нибудь еще вакансии в компании?» — также некорректно, как и про повышение. К вам еще нет достаточного запаса лояльности, чтобы делиться информацией об укомплектованности штата;
- «Как часто вы повышаете зарплату своим сотрудникам?» — странно требовать повышение чего-либо, не имев возможности продемонстрировать свои компетенции.
Постарайтесь показать на собеседовании, что вы адекватны требованиям к должности, на которую претендуете. Не стоит занижать или, наоборот, завышать свои способности, знания, умения и таланты. Руководители терпеть не могут конфликты в коллективах, поэтому часто уже на первой встрече проверяют соискателей на стрессоустойчивость и любовь к скандалам. Ни при каких обстоятельствах не стоит говорить, что вы приходите в компанию ненадолго, что вам нужно лишь набраться опыта или дождаться «своего места».
Психолог советует заранее учиться самопрезентации. Лучше, если она пройдет в формате связки свойство-выгода, например: «Я внимательный, поэтому могу работать с большим объемом информации, не допуская ошибок».
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