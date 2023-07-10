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Кто у нас тут такой богатенький: рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в 2023 году (туда попала даже... швея)

Не факт, что этот список поможет вам в трудоустройстве, но посчитать чужие деньги всегда приятно

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Интересно, сколько из наших читателей получают шестизначные суммы

Интересно, сколько из наших читателей получают шестизначные суммы

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Конечно, обещать — не значит жениться. Так и на рынке труда. Если в вакансии указана баснословно высокая зарплата — возможно, условия ее получения близки к невыполнимым или требуют от кандидата исключительных профессиональных качеств и компетенций. Наши коллеги из MarieClaire изучили рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов в 2023 году, который составили в издании ПрофиГид. Смотрим, кто получает шестизначные суммы.

IT-специалисты

Средняя зарплата: 250 тыс. руб.

Важно понимать, на такую зарплату могут претендовать разработчики уровня Senior. А NET-разработчик вполне может получать и 300 тыс. руб. в месяц.

Топ-менеджеры

Средняя зарплата: 250–400 тыс. руб.

Управленцы обогнали айтишников. Например, в Москве и Санкт-Петербурге менеджерам среднего и высшего эшелонов предлагают до 800 тыс. руб. Зарплаты коммерческих директоров во Владимире и Уфе достигают 500 тыс. руб., а HR-директора в Туле готовы нанять с окладом в 250 тыс. руб.

Летчики

Средняя зарплата: 256 тыс. руб.

Эта профессия требует от кандидатов соответствующие образование и опыт, а еще хорошее здоровье и знание иностранных языков. Для пилотов есть масса дополнительных привилегий, но и ответственность в этой сфере крайне высока (наверное, сравнима только с врачами).

Медики

Средняя зарплата: 150–400 тыс. руб.

Недавно журналисты MSK1.RU изучали зарплаты медиков в столице. Интересно, что самые большие зарплаты в Москве предлагают врачам-косметологам. В интернете можно встретить немало вакансий с окладом выше 400–450 тыс. рублей на руки в месяц. В некоторых частных клиниках для косметологов даже указан потолок 600 тыс. рублей в месяц, однако такие соискатели должны обладать приличным опытом работы — от 6 лет.

Кроме того, сейчас особым спросом пользуются врачи — психиатры-наркологи. Нередко им готовы платить 200–300, а то и 500 тыс. рублей.

Несмотря на то, что для врачей УЗИ в сфере гинекологии встречаются самые низкие зарплаты, в топ лидеров они тоже попали. Некоторым таким специалистам в Подмосковье обещают платить 350 тыс. рублей на руки

В рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов в 2023 году также попали бухгалтеры и аудиторы, веб-дизайнеры, дальнобойщики и инженеры. Их заработная плата находится в среднем в диапазоне 100–200 тыс. руб.

Приятно видеть в списке и рабочие специальности, например, слесарю-механику в Краснодаре готовы платить до 100 тыс. руб., швее в Москве — 135 тыс. руб., а машиниста автокрана в Красноярском крае ищут за 225 тыс. руб.

10 фраз на собеседовании, после которых вас точно не возьмут на работу

Чтобы получить работу с высокой зарплатой, обычно нужно пройти несколько этапов собеседования. Кроме необходимой квалификации, важно не сказать на встрече с будущим руководством слишком много (но и слишком мало — тоже плохо). Недавно мы вместе с психологом Егором Смирновым собрали фразы-табу, которые точно испортят собеседование:

  • «На прошлой работе сотрудники странные были, а начальник вообще себе на уме: если без настроения, то достанется всем, еще и совещания проводить любил. Бывало, засядем часа на два, он потом домой-то вовремя уходил, а нам всем задерживаться приходилось», — эти суждения покажут вас как вечно недовольного и некоммуникабельного сотрудника;
  • «Я всегда быстро делал/а свою работу, и мне совсем не нравилось пересиживать лишние часы в офисе, но приходилось», — для вашего будущего руководства быстро может быть не равно качественно и результативно;
  • «В целом прошлое место работы мне нравилось, но меня там совсем не ценили», — специалист по подбору персонала сразу поймет, что недооценили сотрудника, скорее всего, из-за его слабых деловых качеств.

Также работодатели не любят людей с необоснованно завышенной самооценкой и слишком универсальных специалистов:

  • «А можно мне без испытательного срока? Я готов/а сразу полноценно приступить к своим обязанностям», — только не каждая компания готова взять на себя такие неоправданные риски;
  • «Через сколько можно пойти на повышение?» — такой вопрос некорректен, ведь вы еще не получили даже искомое место работы;
  • «Я — универсальный специалист, вам со мной повезет. Я и менеджер по продажам хороший, и маркетолог неплохой, и дизайн разработать могу», — для адекватного работодателя это предложение вряд ли прозвучит заманчиво, как и, например: «Я готов делать всё!»

На собеседовании нужно быть тактичным, внимательным и гибким. Стоит взвешивать каждую оброненную фразу и так точно говорить не стоит:

  • «Что вам еще обо мне рассказать? Я всё написал/а в своем резюме», — работодателю сразу станет понятно, в каком тоне вы будете отвечать за выполненные задачи;
  • «А у вас есть какие-нибудь еще вакансии в компании?» — также некорректно, как и про повышение. К вам еще нет достаточного запаса лояльности, чтобы делиться информацией об укомплектованности штата;
  • «Как часто вы повышаете зарплату своим сотрудникам?» — странно требовать повышение чего-либо, не имев возможности продемонстрировать свои компетенции.

Постарайтесь показать на собеседовании, что вы адекватны требованиям к должности, на которую претендуете. Не стоит занижать или, наоборот, завышать свои способности, знания, умения и таланты. Руководители терпеть не могут конфликты в коллективах, поэтому часто уже на первой встрече проверяют соискателей на стрессоустойчивость и любовь к скандалам. Ни при каких обстоятельствах не стоит говорить, что вы приходите в компанию ненадолго, что вам нужно лишь набраться опыта или дождаться «своего места».

Психолог советует заранее учиться самопрезентации. Лучше, если она пройдет в формате связки свойство-выгода, например: «Я внимательный, поэтому могу работать с большим объемом информации, не допуская ошибок».

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