«Вы все изверги!»: врач рассказал, что его бесит в поведении больных

«Спорят даже после объяснения диагноза»

Вдогонку предыдущему пункту можно вспомнить больных, которые не только перед процедурой пытаются сказать врачу, как и что делать. Эти пациенты просто уверены, что знают лучше, что с ними происходит:

— Например, приходит человек с жалобой на вздутие живота. После проверки говорю ему, что у него проблема с ЖКТ. В ответ — нет, у него всё с этим хорошо, никогда такого не было, я неправильно посмотрел, сосед/брат/сват сказал, что у меня другая причина.

«А что это вы здесь делаете?»



Даже непонятно, что хуже: когда больной всё-всё-всё знает о процедуре и возможной проблеме или же когда он абсолютно не осведомлен, что сейчас произойдет.