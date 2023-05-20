«Вы все изверги!»: врач рассказал, что его бесит в поведении больных

Илья (имя изменено. — Прим. ред.) работает врачом-эндоскопистом в Самаре и сталкивается с болезнью «лицом к лицу»: видит, что непосредственно происходит внутри нас. Процедуры, которые он проводит, серьезные и деликатные, но не все пациенты после исследований испытывают лишь благодарность. Илья честно рассказал нашим самарским коллегам из 63.RU, что его и коллег по цеху бесит в поведении больных. Вот его злобный топ-5.
Врач-эндоскопист — это специалист, который с помощью эндоскопа исследует слизистые оболочки полых внутренних органов организма на предмет изменений и новообразований. Проводит эндоскопические исследования органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей и проводит лечебные эндоскопические вмешательства при показаниях.
«Умничают в темах, о которых ничего не знают»
Думаю, многие из нас в случае даже легкого недомогания искали в интернете информацию о своем недуге. И, начитавшись статей, считали себя гуру медицины:
— Очень бесит ситуация, когда пациент пришел «начитанный» о болезни по своим жалобам. Такие сразу начинаются спорить и учить врача: говорить, что надо делать, что медик не так ведет себя, не туда сует, — вспоминает собеседник.
«Спорят даже после объяснения диагноза»
Вдогонку предыдущему пункту можно вспомнить больных, которые не только перед процедурой пытаются сказать врачу, как и что делать. Эти пациенты просто уверены, что знают лучше, что с ними происходит:
— Например, приходит человек с жалобой на вздутие живота. После проверки говорю ему, что у него проблема с ЖКТ. В ответ — нет, у него всё с этим хорошо, никогда такого не было, я неправильно посмотрел, сосед/брат/сват сказал, что у меня другая причина.
«А что это вы здесь делаете?»
Даже непонятно, что хуже: когда больной всё-всё-всё знает о процедуре и возможной проблеме или же когда он абсолютно не осведомлен, что сейчас произойдет.
— Как-то пришел пациент: зашел «с открытыми глазами», ни «здравствуйте», ни «доброе утро». С порога спрашивает: «Куда я вообще попал? Что будете делать тут?» Почему не посмотрел в направление?
«Врут, что готовились к обследованию»
Многие хотя бы раз в жизни проходили процедуру ФГДС или проверяли кишечник. Кто помнит эти неприятные, но полезные обследования, в курсе, как тщательно нужно к ним готовиться. Увы, не все с этим согласны:
— Спрашиваю у очередного больного, как он готовился к исследованию. Говорит мне, что ничего не ел и воду пил. А это не всё — перед такими процедурами назначаем специальные препараты, чтобы организм полностью очистить. Спрашиваю у него про такой — принимал ли? Он глаза выпучил и выяснить пытается, что за лекарство такое, оправдывается, ничего ему не выписывали. Показываю ему его же памятку — черным по белому написано название препарата. Ту же пациент изворачивается, говоря, что без него рассчитывал обойтись.
ФГДС — это специальная медицинская процедура, в ходе которой исследуют пищевод, желудок и начальный отдел кишечника. Проводят с помощью специального прибора-эндоскопа. Врачи сокращенно называют ее эндоскопией, а те пациенты, которым пришлось ее пройти, — зондированием.
«Вы все тут мучители!»
Да, увы, если человек попал к эндоскописту, значит, жди противных и незабываемых ощущений. К такому вряд ли можно подготовиться морально, отсюда и неадекватные реакции после:
— Как-то пришел к нам парень — весь дерганый, напуганный. Скорее всего, рассказали ему все прелести процедуры. Само обследование прошло нормально. А вот после он начал на нас орать: «Да пошли вы, вы изверги, экзекуцию тут мне устроили!».
Коллега Ильи также решила рассказать нам грустную историю о пациенте, который как раз подходит под один из пунктов злобного списка врача.
— К нам поступила женщина в возрасте — у нее обнаружили механическую желтуху, нашли камень в общем желчном протоке, — вспоминает медик. — Пришлось провести серьезное обследование кишечника и взять часть ее материала на анализ. Увы, нашли раковую опухоль, но на ранней стадии. Чтобы пока избавить от одной проблемы, провели операцию и отправили лечиться в местный онкоцентр. А спустя полгода эта же дама у нас на приеме. И в этот раз все намного хуже: опухоль огромная, желтуха не исчезла, ткани в кишечнике изменены. Когда ее спросили, почему она не лечилась, она сказала: «А зачем мне так далеко ехать и всё сдавать по новой и в разных местах, если у меня ничего не болит? Да и я тут рядом с вами живу, и вы меня уже лечили, я к вам и пришла». Мы тогда в шоке были, — рассказала врач. Увы, таких пациентов у эндоскописта было немало.
Механическая желтуха — это синдром, при котором происходит нарушение оттока желчи из желчных протоков. При механической желтухе в протоках скапливается желчь: из-за препятствий на своем пути она не попадает в двенадцатиперстную кишку и не участвует в пищеварении.