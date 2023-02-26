В марте такого не будет: когда в следующий раз ждать длинные выходные в 2023 году

Февральские затяжные выходные подходят к концу, и один из главных вопросов после такого: а когда наступят следующие? Производственный календарь на 2023 год обнадеживает нас не сильно, потому что длинных выходных не будет ни в марте, ни в апреле. В марте нас ждет всего один праздник — Международный женский день, который в этом году приходится на среду. Соответственно, это будет единственный день отдыха помимо календарных выходных.