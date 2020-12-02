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Решение о выходном дне 31 декабря оставили за регионами

Официально это все еще рабочий день

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Кто будет отдыхать, а кто работать — решат губернаторы

Кто будет отдыхать, а кто работать — решат губернаторы

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Объявление 31 декабря выходным днем в Кремле оставили на усмотрение региональных властей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

— Это решение региональных властей. Официально это рабочий день, — заявил Песков.

Ранее правительство приняло решение, что последний день года будет рабочим, но это можно менять на уровне субъектов и предприятий.

В 2021 году благодаря переносам праздничных дней 31 декабря объявили выходным. При этом сокращать традиционные десятидневные новогодние каникулы власти не стали.

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