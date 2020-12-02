Решение о выходном дне 31 декабря оставили за регионами

Объявление 31 декабря выходным днем в Кремле оставили на усмотрение региональных властей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря
— Это решение региональных властей. Официально это рабочий день, — заявил Песков.
Ранее правительство приняло решение, что последний день года будет рабочим, но это можно менять на уровне субъектов и предприятий.
В 2021 году благодаря переносам праздничных дней 31 декабря объявили выходным. При этом сокращать традиционные десятидневные новогодние каникулы власти не стали.