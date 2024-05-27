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Происшествия Машина съехала с рельсов и упала: новосибирца обвинили в гибели крановщицы на стройке

Машина съехала с рельсов и упала: новосибирца обвинили в гибели крановщицы на стройке

Мужчина был ответственным за промышленную безопасность

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ЧП произошло 15 июня прошлого года

Прокуратура направила в суд уголовное дело о падении башенного крана в Новосибирске, которое произошло в июне 2023 года. В результате происществия погибла женщина. Обвинение предъявили работнику, который был ответственным за промышленную безопасность на стройке. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службах прокуратуры и СУ СК Новосибирской области.

Как отмечают в прокуратуре, по части 2 статьи 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение крупного ущерба) утверждено обвинительное заключение 48-летнему подозреваемому. Анонимный источник рассказал НГС, что речь идет о заместителе директора ООО «Крантехмонтаж», но имени его не назвал.

— По данным следствия, заместитель директора коммерческой организации являлся лицом, ответственным за соблюдение требований промышленной безопасности. Обвиняемый нарушил требования промышленной безопасности, а именно не осуществил надлежащий контроль и допустил до работы башенный кран с неисправным механизмом. Машина съехала с рельсов и упала, — уточнили в СУ СК по Новосибирской области.

По данным сервиса «Контур.Фокус», директор ООО «КТМ» («Крантехмонтаж») — Евгений Березин. Выручка организации на конец 2023 года — 171,6 миллиона, чистая прибыль — 26,5 миллиона рублей.

Оба ведомства добавляют, что в результате падения крана также повредился припаркованный транспорт. Ущерб превысил 13 миллионов рублей.

«Крантехмонтаж» и компания «Брусника» отказались комментировать информацию о направлении дела в суд и утверждении обвинительного заключения.

НГС уже писал об этой трагедии, случившейся на «Европейском береге». В результате нее погибла 57-летняя крановщица: о ней НГС рассказывал бывший коллега. Подробно хронику ЧП можно прочитать по ссылке. Застройщик «Брусника» объяснял, что кран опрокинулся при перемещении к месту демонтажа. Из-за гибели крановщицы Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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Новосибирск Упал кран Падение крана Обвинение Происшествия Суд
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