Бывшего чиновника задержали за хищение двух миллиардов после 12 лет в бегах: новости за 17 июня

Задержание экс-чиновника попало на видео Источник: соцсети











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 17 июня.



Политика

Путин назначил новых заместителей министра обороны

Владимир Путин сделал кадровые перестановки в Министерстве обороны. Он уволил четырех заместителей министров: Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова.



Вместо них президент назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны, Анну Цивилеву и Павла Фрадкова — заместителями министра. Также Путин утвердил Олега Савельева руководителем аппарата МО. Указы об этом опубликованы 17 июня на официальном портале правовых актов.



Леонид Горнин будет курировать вопросы финансового обеспечения ВС РФ. До этого назначения он занимал должность первого заместителя министра финансов;

Анна Цивилева станет отвечать за социальное и жилищное обеспечение военных. Ранее была председателем фонда «Защитники Отечества»;

в обязанности Павла Фрадкова входят вопросы управления имуществом. Он ушел на новый пост с должности первого заместителя управляющего делами президента РФ;

Олег Савельев прежде занимал пост аудитора Счетной палаты.

Помимо назначений Путин изменил структуру ведомства. Теперь МО разрешено иметь в составе до 12 заместителей, включая двух первых замминистра.



В НАТО хотят привести ядерный арсенал в боевую готовность

Страны — участницы НАТО ведут переговоры о приведении своего ядерного арсенала в режим готовности. Об этом стало известно из материала The Telegraph.



По словам генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, сейчас обсуждается, какое количество ядерных боеголовок приведут в боеготовность, а какое оставят на хранении. При этом он отметил важность «прозрачности» ядерной стратегии НАТО, назвав ее краеугольным камнем политики сдерживания. Столтенберг добавил, что цель НАТО — мир без ядерного оружия, но оно существует: «Мы будем оставаться ядерным альянсом».

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.



— Это не что иное, как очередное нагнетание напряженности, — цитирует Пескова РИА Новости.

Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные заявления о ядерном оружии не согласовываются с декларацией, которую подписали 80 стран по итогам саммита в Швейцарии.



Песков высказался о «саммите мира» в Швейцарии

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что в Кремле считают конференцию по Украине в Швейцарии нерезультативной. Об этом 17 июня пишет РИА Новости со ссылкой на Дмитрия Пескова.



— Если говорить в целом о результативности вот этой встречи, <...> она стремится к нулю. Здесь можно давать субъективное, можно объективное [мнение], но о какой-то результативности вряд ли там можно говорить, — отметил Песков.



Правительство установило прожиточный минимум в России на 2025 год

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о размере прожиточного минимума в стране на 2025 год. В среднем он вырос на две с небольшим тысячи рублей.



Согласно документу, опубликованному 17 июня на сайте кабмина, в целом по России прожиточный минимум на душу населения в следующем году составит 17 733 рубля. Для трудоспособного населения он вырастет до 19 329 рублей, для детей — до 17 201 рубля, для пенсионеров — до 15 250 рублей.



Как отмечают в правительстве, сумма рассчитана, исходя от медианного дохода за 2023 год. По данным Росстата, он составил 40 121 рубль.

В 2024 году прожиточный минимум в России составляет 15 453 рубля, то есть в следующем году прибавят 2280 рублей. Для трудоспособного населения сумма составляет 16 844 рубля, для пенсионеров и детей — 13 290 и 14 989 рублей соответственно.



Задержания и аресты

ФСБ задержала экс-чиновника Минсельхоза, подозреваемого в хищении двух миллиардов рублей

Бывшего начальника департамента административной работы Минсельхоза России Олега Донских задержали после 12 лет в бегах. Он подозревается в хищении более двух миллиардов рублей.

Источник: соцсети

Уголовное дело в отношении Донских возбудили в 2011–2012 годах, сообщила пресс-служба ФСБ. Следствие установило, что он организовал хищение средств «Росагролизинга» и Россельхозбанка. Вместе с ним работали подельники. Его сообщникам дали 9 и 11,5 года тюрьмы. Пока они сидели, Донских был в бегах.



Липецкий суд уже избрал меру пресечения бывшему чиновнику. Сейчас он находится под стражей и ждет приговора. Следователи закрепляют доказательства причастности Донских к преступлению.



Ректора крупного российского вуза задержали по подозрению в даче взятки

Ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий задержан по подозрению в даче взятки. С ним вместе в изолятор отправился заведующий кафедрой экономики и управления организациями ВГУ Юрий Трещевский, которого обвиняют в посредничестве. Информацию о задержании обоих публикует РИА Новости со ссылкой на представителя Ленинского районного суда Воронежа.

Источник: vsumain / T.me











В отношении Ендовицкого возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки в крупном размере», в отношении Трещевского — «Посредничество во взяточничестве в крупном размере». В случае, если их вина будет доказана, им может грозить до 12 и до 10 лет лишения свободы соответственно.



Ряд СМИ связывает задержание Ендовицкого с диссертацией жены, за положительную оценку которой мог платить ректор.



Ендовицкий руководит ВГУ более 13 лет и является депутатом Воронежской облдумы и заместителем секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». ВГУ — один из крупнейших вузов РФ, включающий в себя 18 факультетов, на которых обучаются более 23 тысяч студентов из 75 регионов России.

Начальник Восточно-Сибирской железной дороги арестован по подозрению в получении взятки

Начальника Восточно-Сибирской железной дороги Вадима Владимирова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, арестовали до 11 августа 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска.

Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия Источник: пресс-служба КрасЖДС











Вадим Владимиров ранее возглавлял Красноярскую железную дорогу, а с марта 2021 года стал руководителем Восточно-Сибирской железной дороги. В январе ВСЖД уже опровергала появившуюся в соцсетях информацию о задержании Владимирова за взятку. Следственные органы пока не публиковали официальную информацию о задержании и обвинениях в адрес главы ВСЖД.



Восточно-Сибирская железная дорога — подразделение РЖД, которое располагается на территории Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края и Якутии. В пределах дороги проходят Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали.



Происшествия

В Челябинске вспыхнул цех по производству троллейбусов

О ЧП рассказали в МЧС России.

— Огонь охватил 350 квадратных метров здания. Самостоятельно на улицу вышли 25 человек. Никто не пострадал, — сообщили спасатели.

Источник: МЧС России











Источник: МЧС России











К восьми часам пожар удалось полностью ликвидировать. Выяснением причин займутся дознаватели МЧС.



В Индии столкнулись два поезда. 8 человек погибли, 25 пострадали

В индийском штате Западная Бенгалия пассажирский поезд столкнулся с товарным составом. Как минимум восемь человек погибли. Об этом сообщила газета The Indian Express.



Авария произошла на главном железнодорожном пути из Калькутты в Силигури.

— Восемь человек, в том числе машинист локомотива Канчанджангского экспресса, погибли на месте. Двадцать пять человек получили ранения, — сообщил представитель местной полиции Абхишек Рой.



Источник: WION / Youtube.com