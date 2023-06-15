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«Не боялась идти против начальства»: бывший коллега — о крановщице, погибшей в ЖК «Европейский берег»

Стаж работы крановщиком у Аллы Д. — более 20 лет

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ

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Бывший коллега погибшей 15 июня крановщицы Аллы Д. рассказал НГС о том, какой она была. Мужчина проработал с ней несколько лет, сейчас трудоустроен в другой строительной фирме. Он просил сохранить анонимность. Далее — от его лица.

— Мы работали с Аллой в одной строительной компании, оба — крановщиками. Не могу сказать, что знал ее близко, но могу охарактеризовать ее как коллегу. Женщина была очень ответственная, не боялась идти наперекор начальству. В нашей работе очень часто всё делается абы как, но, когда Алла замечала нарушения техники безопасности, она останавливала свою работу до устранения проблемы. Поверьте, так делает далеко не каждый крановщик.

В работу она вкладывалась на 100%, когда другой крановщик просил его подменить, она практически всегда вызывалась добровольцем, может, сам процесс нравился, может, в деньгах сильно нуждалась. Знаю, что ее стаж работы крановщиком — около 20 лет.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В этом видео коротко рассказываем, что случилось на стройке ЖК «Европейский берег»

Видео: Антон Дигаев

Сегодня журналист НГС побывала на месте ЧП и пообщалась с очевидцами несчастного случая. Также мы выслушали позицию застройщика.

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