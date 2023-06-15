«Не боялась идти против начальства»: бывший коллега — о крановщице, погибшей в ЖК «Европейский берег»

Бывший коллега погибшей 15 июня крановщицы Аллы Д. рассказал НГС о том, какой она была. Мужчина проработал с ней несколько лет, сейчас трудоустроен в другой строительной фирме. Он просил сохранить анонимность. Далее — от его лица.
— Мы работали с Аллой в одной строительной компании, оба — крановщиками. Не могу сказать, что знал ее близко, но могу охарактеризовать ее как коллегу. Женщина была очень ответственная, не боялась идти наперекор начальству. В нашей работе очень часто всё делается абы как, но, когда Алла замечала нарушения техники безопасности, она останавливала свою работу до устранения проблемы. Поверьте, так делает далеко не каждый крановщик.
В работу она вкладывалась на 100%, когда другой крановщик просил его подменить, она практически всегда вызывалась добровольцем, может, сам процесс нравился, может, в деньгах сильно нуждалась. Знаю, что ее стаж работы крановщиком — около 20 лет.
Сегодня журналист НГС побывала на месте ЧП и пообщалась с очевидцами несчастного случая. Также мы выслушали позицию застройщика.