«Не боялась идти против начальства»: бывший коллега — о крановщице, погибшей в ЖК «Европейский берег»

— Мы работали с Аллой в одной строительной компании, оба — крановщиками. Не могу сказать, что знал ее близко, но могу охарактеризовать ее как коллегу. Женщина была очень ответственная, не боялась идти наперекор начальству. В нашей работе очень часто всё делается абы как, но, когда Алла замечала нарушения техники безопасности, она останавливала свою работу до устранения проблемы. Поверьте, так делает далеко не каждый крановщик.

