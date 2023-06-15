СК возбудил уголовное дело из-за гибели крановщицы в «Европейском береге» в Новосибирске

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели крановщицы при падении крана в «Европейском береге». ЧП случилось сегодня, 15 июня, около 9 часов утра.
— По предварительным данным, утром на строительной площадке жилого комплекса в Октябрьском районе произошло обрушение грузоподъемного крана вместе с крановщицей. В результате полученных травм женщина скончалась. В настоящее время на месте работает следователь. Изымается необходимая документация, отражающая порядок эксплуатации строительной техники. Расследование продолжается, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
В ГУ МВД по региону уточнили, что погибшей было 57 лет.
Прокуратура тоже проводит проверку.
— Прокуратура даст оценку соблюдению требований техники безопасности при производстве строительных работ, — отметили в областном ведомстве.
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