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Падение крана в Евробереге

«Губы синие сразу стали»: очевидцы — о последних минутах жизни крановщицы. Репортаж из «Евроберега»

Утром на стройке рухнул кран

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Правоохранительные органы выясняют причины трагедии

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В Новосибирске сегодня, 15 июня, в 09:07 на стройке в «Европейском береге» упал кран с 57-летней женщиной внутри. Крановщица погибла до прибытия скорой помощи.

Корреспонденты НГС побывали на месте трагедии и поговорили с очевидцами.

Спасатели разбирали забор, чтобы получить доступ к крану

Спасатели разбирали забор, чтобы получить доступ к крану

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Возле места происшествия к 10 часам уже собралась небольшая толпа очевидцев: строители с соседних площадок, местные жители, свидетели и прохожие, гуляющие с собаками. У многих очевидцев история повторяется: услышал грохот, вышел посмотреть.

Кран лежал на вдребезги разбитых машинах, на помятом ограждении соседнего здания. На месте работают спасатели МАСС, полиция, дознаватели МЧС и прокуратура.

Как рассказала девушка, которая пожелала остаться анонимной, она просто проходила мимо.

— Иду, вижу, падает кран. Я подошла сразу, как он упал. Мужчина сказал, что надо вызвать скорую, я сказала, что вызову. Спросила, что может быть помощь какая-то нужна. Мне сказали, что она дышит. Скорая через 20 минут приехала (в скорой позже уточнили, что через 18 минут. — Прим. ред.), — вспоминает сибирячка.

Но женщина умерла к приезду медиков.

Делом заинтересовался Александр Бастрыкин

Делом заинтересовался Александр Бастрыкин

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Рядом с ней сидит молодой парень, который прибежал из соседнего здания на звуки грохота.

— Ее сначала вытащили из-под крана. Я через две минуты сразу спустился. Губы у нее синие сразу стали. В УАЗике рядом, как мне сказали, два человека сидели. Их чуть не задело, — объяснил мужчина.

Toyota Land Cruiser принадлежала Евгению Лаврентьеву

Toyota Land Cruiser принадлежала Евгению Лаврентьеву

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Прямо под краном стояла машина Евгения Лаврентьева, одного из подрядчиков. Как объяснил мужчина, утром на строительной площадке было много людей — проходили совещания и планерки. Его машина стояла прямо под краном.

— Услышали хлопок, увидели, что кран упал. Тут много людей сразу вышли. Слава богу, никто не находился в машине. Вызвали экстренные службы. Восемь поврежденных автомобилей. Моя машина и машина соседей восстановлению не подлежат. Заявления мы уже написали, — рассказал НГС Евгений Лаврентьев.

Как добавляет Евгений Лаврентьев, в первую очередь нужно понять причину произошедшего.

Скорая помощь прибыла на место трагедии в 09:30

Скорая помощь прибыла на место трагедии в 09:30

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Как рассказали в пресс-службе застройщика «Брусника», сегодня, 15 июня, последний день работы крана. Его должны были убрать, и он перемещался к месту демонтажа.

— К тому моменту все строительные работы на площадке были завершены. По пока невыясненным причинам подъемный механизм сбил тупиковые упоры и опрокинулся. К сожалению, сотрудница подрядной организации, находящаяся в тот момент в кабине, погибла, — рассказали в пресс-службе «Брусники».

Компания-застройщик проводит внутреннее расследование.

СК возбудил уголовное дело из-за гибели крановщицы. Оценку произошедшему даст и прокуратура. НГС собрал всю информацию о падении крана в сюжете.

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