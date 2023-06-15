«Губы синие сразу стали»: очевидцы — о последних минутах жизни крановщицы. Репортаж из «Евроберега»

В Новосибирске сегодня, 15 июня, в 09:07 на стройке в «Европейском береге» упал кран с
Корреспонденты НГС побывали на месте трагедии и поговорили с очевидцами.
Возле места происшествия к 10 часам уже собралась небольшая толпа очевидцев: строители с соседних площадок, местные жители, свидетели и прохожие, гуляющие с собаками. У многих очевидцев история повторяется: услышал грохот, вышел посмотреть.
Кран лежал на вдребезги разбитых машинах, на помятом ограждении соседнего здания. На месте работают спасатели МАСС, полиция, дознаватели МЧС и прокуратура.
Как рассказала девушка, которая пожелала остаться анонимной, она просто проходила мимо.
— Иду, вижу, падает кран. Я подошла сразу, как он упал. Мужчина сказал, что надо вызвать скорую, я сказала, что вызову. Спросила, что может быть помощь какая-то нужна. Мне сказали, что она дышит. Скорая через 20 минут приехала (в скорой позже уточнили, что через 18 минут. — Прим. ред.), — вспоминает сибирячка.
Но женщина умерла к приезду медиков.
Рядом с ней сидит молодой парень, который прибежал из соседнего здания на звуки грохота.
— Ее сначала вытащили из-под крана. Я через две минуты сразу спустился. Губы у нее синие сразу стали. В УАЗике рядом, как мне сказали, два человека сидели. Их чуть не задело, — объяснил мужчина.
Прямо под краном стояла машина Евгения Лаврентьева, одного из подрядчиков. Как объяснил мужчина, утром на строительной площадке было много людей — проходили совещания и планерки. Его машина стояла прямо под краном.
— Услышали хлопок, увидели, что кран упал. Тут много людей сразу вышли. Слава богу, никто не находился в машине. Вызвали экстренные службы. Восемь поврежденных автомобилей. Моя машина и машина соседей восстановлению не подлежат. Заявления мы уже написали, — рассказал НГС Евгений Лаврентьев.
Как добавляет Евгений Лаврентьев, в первую очередь нужно понять причину произошедшего.
Как рассказали в пресс-службе застройщика «Брусника», сегодня, 15 июня, последний день работы крана. Его должны были убрать, и он перемещался к месту демонтажа.
— К тому моменту все строительные работы на площадке были завершены. По пока невыясненным причинам подъемный механизм сбил тупиковые упоры и опрокинулся. К сожалению, сотрудница подрядной организации, находящаяся в тот момент в кабине, погибла, — рассказали в пресс-службе «Брусники».
Компания-застройщик проводит внутреннее расследование.
СК возбудил уголовное дело из-за гибели крановщицы. Оценку произошедшему даст и прокуратура. НГС собрал всю информацию о падении крана в сюжете.