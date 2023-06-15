«Губы синие сразу стали»: очевидцы — о последних минутах жизни крановщицы. Репортаж из «Евроберега»

В Новосибирске сегодня, 15 июня, в 09:07 на стройке в «Европейском береге» упал кран с 57-летней женщиной внутри. Крановщица погибла до прибытия скорой помощи.

Корреспонденты НГС побывали на месте трагедии и поговорили с очевидцами.